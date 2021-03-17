Незаконний видобуток піску на Київщині припинила прокуратура

Керівник комерційної структури завдав державі збитків на 88 млн гривень

Повідомлення про підозру в незаконному заволодінні поверхневим шаром земель водного фонду в особливо великих розмірах винесено підприємцю з Київщини. Про це інформує Офіс генерального прокурора.

«За даними слідства, підозрюваний –– директор ТОВ, знаючи, що відхиляється від зазначених у проекті гірничого відводу меж видобутку корисних копалин, з використанням спеціальної техніки незаконно вилучив із природного середовища на території Київської області понад 100 тис. куб. м. піску. Внаслідок таких дій державі завдано понад 88 млн грн матеріальних збитків», – зазначається в повідомленні.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, зокрема обшуки за місцями проживання і роботи причетних осіб, а також за місцем провадження господарської діяльності підприємства.

Підозрюваному інкримінується ч. 3 ст. 239-2 (незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки) КК України. Санкція статті передбачає обмеження волі на термін від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий термін із позбавленням права обіймати певні посади або провадити певну діяльність на термін до трьох років.

Раніше стало відомо, що Служба безпеки України викрила та блокувала незаконний видобуток корисних копалин у промислових масштабах на території одного з лісових агрогосподарств Житомирської області. Зловмисники встигли незаконно видобути 25,5 тис. м куб. піску, внаслідок чого державі заподіяно шкоду на більше ніж 13,5 млн грн. Екологи підтвердили, що земельна ділянка зазнала незворотної шкоди і не підлягає відновленню.