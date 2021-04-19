Підрядник прибрав до рук 4,8 млн грн, виділених на укріплення схилів озера в Києві

Підрядник мав здійснити будівництво насосної станції та залізобетонних паль на схилах озера

Керівник організації підозрюєтья у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах

Столичні правоохоронці повідомили про підозру директору підрядної організації у заволодінні 4,8 млн грн, виділених на укріплення схилів озера Глинка (ч. 5 ст. 191 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, між директором КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» та директором однієї з юридичних осіб був укладений договір підряду щодо проведення протизсувних робіт на схилі озера Глинка в районі провулку Академіка Філатова в Печерському районі столиці.

Так, згідно з умовами договору, підрядник повинен був, крім іншого, здійснити будівництво насосної станції та залізобетонних паль, які вказані в підписаних сторонами актах виконаних робіт.

Однак, слідством встановлено, що вищевказані роботи не виконані, а перераховані КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» кошти безпідставно привласнені приватним суб’єктом господарювання.

Сума документально підтверджених збитків внаслідок кримінального правопорушення становить 4,8 млн грн.

Слідство триває.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими Печерського управління поліції в Києві за оперативного супроводження СБУ.