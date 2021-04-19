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    Підрядник прибрав до рук 4,8 млн грн, виділених на укріплення схилів озера в Києві

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    Підрядник мав&nbsp;здійснити будівництво насосної станції та залізобетонних паль на схилах озера - Підрядник прибрав до рук 4,8 млн грн, виділених на укріплення схилів озера в Києві
    Підрядник мав здійснити будівництво насосної станції та залізобетонних паль на схилах озера
    Фото: Київська міська прокуратура

    Керівник організації підозрюєтья у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах

    Столичні правоохоронці повідомили про підозру директору підрядної організації у заволодінні 4,8 млн грн, виділених на укріплення схилів озера Глинка (ч. 5 ст. 191 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Згідно з матеріалами слідства, між директором КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» та директором однієї з юридичних осіб був укладений договір підряду щодо проведення протизсувних робіт на схилі озера Глинка в районі провулку Академіка Філатова в Печерському районі столиці.

    Так, згідно з умовами договору, підрядник повинен був, крім іншого, здійснити будівництво насосної станції та залізобетонних паль, які вказані в підписаних сторонами актах виконаних робіт.

    Однак, слідством встановлено, що вищевказані роботи не виконані, а перераховані КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» кошти безпідставно привласнені приватним суб’єктом господарювання.

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    Підрядник прибрав до рук 4,8 млн грн, виділених на укріплення схилів озера в Києві
    Підрядник прибрав до рук 4,8 млн грн, виділених на укріплення схилів озера в Києві
    Підрядник прибрав до рук 4,8 млн грн, виділених на укріплення схилів озера в Києві

    Сума документально підтверджених збитків внаслідок кримінального правопорушення становить 4,8 млн грн.

    Слідство триває.

    Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими Печерського управління поліції в Києві за оперативного супроводження СБУ.

    Теги: прокуратура Київ кримінал гроші будівництво водойма
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