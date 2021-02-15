Понад 90% шкіл Київщини працюють у звичайному режимі
35 шкіл області переведені на дистанційний режим
Станом на 15 лютого в Київській області 93% закладів середньої освіти працюють очно. Йдеться про 606 шкіл. Решта 7% – функціонують або за дистанційною, або за змішаною формами.
Про це повідомила директорка Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Жанна Осипенко, інформує пресслужба Київської ОДА.
Осипенко уточнила, що освітній процес у регіоні проходить у штатному режимі.
Лише 35 шкіл області переведені на дистанційний режим. П’ять із цієї кількості – через виявлення випадків захворювання на Covid-19 серед учнів чи працівників. Ці заклади розташовуються у Рокитнянській та Білоцерківській громадах.
Ще 12 шкіл, згідно з рішеннями засновників, використовують змішаний формат роботи.
Нагадаємо, минулого тижня через негоду у Києві закрили садочки та школи, навчання проходило дистанційно.
З 15 лютого всі школи та дитячі садочки Києва відновили роботу у звичайному режимі.
Зазначимо, Міністерство освіти й науки рекомендує керівникам навчальних закладів в період ускладнення погодних умов розглянути можливість організації дистанційного навчання.