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    Понад 90% шкіл Київщини працюють у звичайному режимі

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    Навчання у школах відбувається із дотриманням карантинних обмежень - Понад 90% шкіл Київщини працюють у звичайному режимі
    Навчання у школах відбувається із дотриманням карантинних обмежень
    Фото з відкритих джерел

    35 шкіл області переведені на дистанційний режим

    Станом на 15 лютого в Київській області 93% закладів середньої освіти працюють очно. Йдеться про 606 шкіл. Решта 7% – функціонують або за дистанційною, або за змішаною формами.

    Про це повідомила директорка Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Жанна Осипенко, інформує пресслужба Київської ОДА.

    Осипенко уточнила, що освітній процес у регіоні проходить у штатному режимі.

    Лише 35 шкіл області переведені на дистанційний режим. П’ять із цієї кількості – через виявлення випадків захворювання на Covid-19 серед учнів чи працівників. Ці заклади розташовуються у Рокитнянській та Білоцерківській громадах.

    Ще 12 шкіл, згідно з рішеннями засновників, використовують змішаний формат роботи.

    Нагадаємо, минулого тижня через негоду у Києві закрили садочки та школи, навчання проходило дистанційно.

    З 15 лютого всі школи та дитячі садочки Києва відновили роботу у звичайному режимі.

    Зазначимо, Міністерство освіти й науки рекомендує керівникам навчальних закладів в період ускладнення погодних умов розглянути можливість організації дистанційного навчання.

    Теги: освіта школа Київщина негода коронавірус
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