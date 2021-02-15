Понад 90% шкіл Київщини працюють у звичайному режимі

35 шкіл області переведені на дистанційний режим

Станом на 15 лютого в Київській області 93% закладів середньої освіти працюють очно. Йдеться про 606 шкіл. Решта 7% – функціонують або за дистанційною, або за змішаною формами.

Про це повідомила директорка Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Жанна Осипенко, інформує пресслужба Київської ОДА.

Осипенко уточнила, що освітній процес у регіоні проходить у штатному режимі.

Лише 35 шкіл області переведені на дистанційний режим. П’ять із цієї кількості – через виявлення випадків захворювання на Covid-19 серед учнів чи працівників. Ці заклади розташовуються у Рокитнянській та Білоцерківській громадах.

Ще 12 шкіл, згідно з рішеннями засновників, використовують змішаний формат роботи.

Нагадаємо, минулого тижня через негоду у Києві закрили садочки та школи, навчання проходило дистанційно.

З 15 лютого всі школи та дитячі садочки Києва відновили роботу у звичайному режимі.

Зазначимо, Міністерство освіти й науки рекомендує керівникам навчальних закладів в період ускладнення погодних умов розглянути можливість організації дистанційного навчання.