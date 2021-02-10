Через негоду в Києві закрили школи й садочки

Дитячі садочки і школи в Києві будуть закриті 11 і 12 лютого

Столична влада просить керівників приватних компаній та державних установ врахувати батькам вимушену відсутність на робочому місці

Через негоду, що вируватиме в Києві в наступні дні, столична влада ухвалила рішення закрит школи та дитячі садочки 11 та 12 лютого.

Про це повідомив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

«У найближчі два дні погодні умови в Києві погіршаться, а кількість опадів збільшиться. У зв’язку з цим столична влада ухвалила рішення про закриття садочків та шкіл 11 та 12 лютого. Також керівництво столиці звернулося до керівників приватних компаній та державних установ поставитись із розумінням до цієї ситуації та врахувати батькам вимушену відсутність на робочому місці як дистанційну роботу», - зазначив він.

За словами Мондриївського, останні дні техніка та комунальники працюють на межі можливостей, але негода не відступає.

«Ми ухвалили оперативне рішення, що дасть змогу максимально розвантажити транспортні шляхи та мінімізувати паркування вздовж доріг, щоб дорожники могли без перешкод прибирати сніг. Тільки в столиці на сьогодні загальна кількість педагогічного персоналу разом із дітьми — майже 500 тисяч осіб. А це й логістика до місць навчання та роботи, і велике навантаження на транспортну систему міста. Тому припинення очного навчання на два дні стане реальним розвантаженням столичних автошляхів», - переконаний Мондриївський.

У Департаменті освіти та науки зазначили, що всі педагогічні колективи готові на найближчі два дні організувати навчання в дистанційному режимі.

Як повідомлялося, 11 лютого в Україну прийде черговий циклон із Балкан.

Удень 11 лютого та вночі 12 лютого в Києві очікується ускладнення погодних умов. Зокрема, за прогнозом Українського гідрометцентру, у столиці очікується значний сніг та мокрий сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах снігові замети, ожеледиця.

12-13 лютого прогнозується значне зниження температури.



