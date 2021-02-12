Коли дитині без щеплень можна йти до школи чи дитсадка: роз’яснення Мін'юсту

У 2022 році в Україні планується запровадити вакцинацію проти пневмококової інфекції

Діти, яким не зробили вакцинацію від захворювань через медичні протипоказання можуть відвідувати освітні заклади

За законом діти, які не отримали профілактичних щеплень не мають права відвідувати дитячі колективи, зокрема школи та дитячі садочки. У Міністерстві юстиції розповіли, які є винятки з цього правила та якими можуть бути альтернативи.

У відомстві зазначили, що існує перелік обов'язкових профілактичних щеплень, які включені до календаря щеплень. Станом на кінець 2020 року календар профілактичних щеплень передбачав обов’язкову вакцинацію від 10 хвороб, а у 2022 році планується запровадити вакцинацію проти пневмококової інфекції.

Обов'язковими є щеплення від:

туберкульозу;

поліомієліту;

дифтерії;

кашлюку;

правця;

кору.

Попри те, що законом чітко визначено, що дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється, існує виключення: діти, яким не зробили вакцинацію від захворювань через медичні протипоказання можуть відвідувати освітні заклади.

У Мін'юсті пояснили, що відмова допускати дітей до колективів не порушує право на освіту. Відповідальність за здобуття освіти дітьми на рівні не нижче стандартів освіти несуть батьки. У відомстві наголосили, що всі інші здобувачі освіти мають право на безпечні та нешкідливі умови навчання, тому існують альтернативні варіанти, зокрема дистанційна освіта або навчання вдома.

У відомстві зазначили, що право на звернення до суду з позовною заявою має кожна людина, утім додали, що судова практика з цього питання доволі однозначна.

«Верховний суд у своєму рішенні зазначив, що вимога про обов’язкову вакцинацію населення проти особливо небезпечних хвороб з огляду на потребу охорони громадського здоров’я, а також здоров’я зацікавлених осіб, є виправданою. Тобто в даному питанні превалює принцип важливості суспільних інтересів над особистими», - пояснили в Мін'юсті.

Висновок Верховного суду повністю узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини. Право особи на відмову від лікування (вакцинації тощо) закінчується там, де починаються інтереси держави у захисті життя та здоров’я всього населення.

Минулого року вчені спрогнозували спалах іншого інфекційного захворювання через пандемію. За даними ВООЗ смертність від кору зросла за три роки на 50%.

До слова, у МОЗ розповіли, як вакцинуватимуть вагітних та тих, хто вже перехворів на Covid-19. Жінки, що вигодовують дітей грудним молоком, можуть бути вакциновані без застережень. Однак у МОЗ зазначають, що ці рекомендації тимчасові та можуть змінитися.

Як повідомлялося, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax.

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