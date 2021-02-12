Негода в Україні. Міносвіти рекомендує школам перейти на «дистанційку»

Школам пропонують перейти на дистанційне навчання

Міністерство освіти й науки рекомендує керівникам навчальних закладів в період ускладнення погодних умов розглянути можливість організації дистанційного навчання. Такі рекомендації оприлюднені на сайті міністерства.

«У зв’язку зі зниженням температури повітря та зважаючи на складні погодні умови, Міністерство освіти і науки України рекомендує вжити невідкладні заходів, спрямованих на збереження здоров’я дітей та належну організацію освітнього процесу. Просимо розглянути можливість організації навчання учнів з використанням технологій дистанційної освіти, інтернет-ресурсів; провести серед учасників освітнього процесу роз’яснювальну роботу щодо попередження переохолодження, техніки безпеки тощо», – йдеться в зверненні.

Відповідний лист Міністерство направило керівникам департаментів (управлінь) освіти й науки областей, Київській міській державній адміністрації та керівникам закладів загальної середньої освіти.

Нагадаємо, діти, яким не зробили вакцинацію від захворювань через медичні протипоказання можуть відвідувати освітні заклади.

За законом діти, які не отримали профілактичних щеплень не мають права відвідувати дитячі колективи, зокрема школи та дитячі садочки. У Міністерстві юстиції розповіли, які є винятки з цього правила та якими можуть бути альтернативи.

У відомстві зазначили, що існує перелік обов'язкових профілактичних щеплень, які включені до календаря щеплень. Станом на кінець 2020 року календар профілактичних щеплень передбачав обов’язкову вакцинацію від 10 хвороб, а у 2022 році планується запровадити вакцинацію проти пневмококової інфекції.