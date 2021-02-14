Школи та садочки Києва відновлюють роботу з 15 лютого

Комунальні служби за вихідні налаштовані подолати наслідки опадів, зазначили в КМДА

З 15 лютого всі школи та дитячі садочки Києва відновлюють роботу у звичайному режимі.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

За прогнозами синоптиків, рясні снігопади в Києві припиняться, і на зміну їм прийде морозна погода. Комунальні служби за вихідні налаштовані подолати наслідки опадів, тож місто повернеться до звичного ритму життя.

«У першу чергу, хочу подякувати батькам дітей, які залишилися зі своїми дітьми вдома, та їх роботодавцям, які з розумінням поставились до ситуації і не стали зменшувати розмір оплати праці своїм підлеглим, що вимушено залишились вдома. Також хочу подякувати і освітянам, які намагаються максимально не зупиняти навчальний процес, який і так отримав певні корективи у зв’язку з карантинними обмеженнями», - зазначив Мондриївський.

Він зазначив, що комунальні служби підготували будівлі садочків і шкіл і перевірили, в першу чергу, на підключення тепла, бо за прогнозами температура вдень має впасти подекуди до мінус 15.

«Ми стежимо за ситуацією і в разі потреби будемо приймати оперативні рішення, але зараз жодних пересторог немає, і абсолютно всі заклади освіти відчинять свої двері в понеділок», – заявив Мондриївський.

Нагадаємо, через негоду, яка вирує вже кілька днів, у Києві зачинили садочки та школи, навчання проходить дистанційно.

Зазначимо, Міністерство освіти й науки рекомендує керівникам навчальних закладів в період ускладнення погодних умов розглянути можливість організації дистанційного навчання.