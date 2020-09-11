«Хасиди не обслуговуються!»: В Умані паломники не можуть скупитися в магазинах



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До сьогоднішнього дня такого ставлення до хасидів ніколи не було, каже автор фото

Табличка у вітрині магазину пояснює, чому не обслуговують хасидів, але євреї заявляють про дискримінацію

У магазині на вулиці Тищика в Умані з'явилася табличка «Хасиди не обслуговуються! Covid-19». Фотографію оголошення опублікував у Facebook один із членів громади брацлавських хасидів в Умані Хаїм Хазін в п'ятницю, 11 вересня.

Видання JewishNews поспілкувалося з ним. За його словами, він побачив табличку сьогодні вранці. При цьому в багатьох інших магазинах, хоча й немає таблички, вже теж не пускають прочан. До сьогоднішнього дня такого ставлення до хасидів не було ніколи, каже Хазін.

Об'єднана Єврейська громада України звернулася в поліцію із заявою про дискримінаційну табличці перед магазином в Умані.

У заяві від ОЄГУ йдеться, що правопорушення можна кваліфікувати за частиною 1 статті 161 Кримінального Кодексу України, адже в магазині порушують рівноправність і обмежують законні права брацлавських хасидів.

До слова, напередодні хасиди влаштували в Умані погром на могилі Рабі Нахмана.

Національна поліція і Міграційна служба України прийняли рішення вигнати з країни двох громадян Ізраїлю.

Напередодні уряд Ізраїлю підтвердив МЗС України готовність направити шістьох ізраїльських поліцейських на допомогу українським колегам під час святкування Рош–Га–Шана.

МВС прогнозує, що до Умані цьогоріч приїдуть близько 3000 хасидів. Варто зазначити, що єврейський Новий рік хасиди відзначатимуть цього року 18 вересня.

Нагадаємо, міський голова Умані хоче, щоб хасиди робили тести на коронавірус. За словами Цебрія, необхідність таких заходів він обговорив з головним рабином України. Також влада Умані встановить п’ять пунктів контролю за карантином на час паломництва хасидів.

Напередодні головний рабин України закликав хасидів зробити ПЛР-тести.