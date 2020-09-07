На спортивному майданчику в Києві чоловік зі зброєю пограбував підлітка (фото)
Молодик вистрелив у повітря та забрав у хлопця 500 гривень
На спортивному майданчику в Оболонському районі Києва до 17-річного хлопця підійшов молодик та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, відібрав гроші. Підліток звернувся до правоохоронців та повідомив про злочин, інформує пресслужба поліції Києва.
Підліток розповів, що зловмисник вистрелив у повітря, забрав 500 гривень та втік.
Потерпілий надав працівникам поліції опис зовнішності нападника. У результаті оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 30-річний мешканець Кіровоградщини, неодноразово судимий за майнові злочини.
Слідчі Оболонського управління поліції правопорушнику повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
За скоєне зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.