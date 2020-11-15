«Порожні стільці». У столиці пройшла акція на підтримку українських політв'язнів

15 листопада у світі відзначають День ув'язненого письменника, або День порожніх стільців

Акція приурочена до Дня ув’язненого письменника, або Дня порожніх стільців

У Києві відбулась акція на підтримку українських політв'язнів, які стали заручниками Кремля. На Михайлівській площі виставили стільці з іменами українців, які перебувають у полоні, у тюрмах Росії та анексованого Криму.

Про це повідомили у Центрі громадянських свобод, який організував акцію спільно з громадською організацією PEN Ukraine.

15 листопада у світі відзначають День ув'язненого письменника, або День порожніх стільців. Порожні стільці на правозахисних акціях в цей день символізують авторів, які перебувають у полоні, страждають від переслідувань тощо.

У Києві відбулась акція «Порожні стільці» на підтримку в'язнів Кремляhttps://t.co/IT3W3hqfUd pic.twitter.com/f8CPIuPwZf — Ukrinform (@UKRINFORM) November 15, 2020

За інформацією Центру громадянських свобод, нині у полоні на окупованих територіях перебувають щонайменше 234 українців. Ще близько 99 громадян України утримують у тюрмах Росії та окупованого Криму. З них 76 людей є кримськими татарами.

На порожніх стільцях можна було побачити імена незаконно утримуваних Дениса Кашука, Олени Пєх, Османа Арифмеметова, Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Валерія Матюшенка та інших.

На акцію у Києві прийшли рідні та друзі незаконно утримуваних громадян, правозахисники та колишні політв'язні. Участь в акції також взяли відомі письменники, журналісти, актори та музиканти. Зокрема українських політв'язнів підтримали Андрій Курков та Лариса Денисенко, актори Антоніна Хижняк, Олеся Жураківська та Ахтем Сеітаблаєв, музикант Олександр Сидоренко (Фоззі), журналіст Юрій Макаров.

Акція підтримки українських політв'язнів відбулась вже втретє у рамках глобальної кампанії #PrisonersVoice. Українські діячі культури сьогодні публікували фото з пустими стільцями, аби звернути увагу на незаконне утримування українців.