На Луганщині невідомі після погроз розтрощили авто правозахисниці



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Автомобіль Віри Ястребової після нападу

Правозахисниця повідомила, що їй неодноразово дзвонили з незнайомих номерів та погрожували

У Лисичанську Луганської області невідомі розгромили автомобіль правозахисниці та директорки «Східної правозахисної групи» Віри Ястребової. Перед цим їм погрожували.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За словами омбудсменки, в автомобілі Ястребової розбите лобове скло, порізана гума всіх чотирьох коліс, перерізані дроти всередині салону, викрадені державні автомобільні номери та збиті бокові дзеркала.

На місце події викликали співробітників поліції. Сама ж правозахисниця зараз перебуває на лікуванні в іншій області.

Як розповіла Денісова, під час телефонної розмови Віра Ястребова повідомила, що їй неодноразово дзвонили з незнайомих номерів та погрожували. Всі ці події вона пов'язує з її правозахисною діяльністю.

«Хочу зазначити, що за останній рік це перший кричущий випадок прояву агресії на адресу правозахисника на Луганщині», – наголосила уповноважена з прав людини.

Вона звернулася до керівництва Міністерства внутрішніх справ, аби ті проконтролювали розслідування.

Команда «Східної правозахисної групи» також пов’язала розгром автомобіля Ястребової зі спробами її залякати.

«Ті, хто скоїв ці дії, хочуть, щоб наша керівниця припинила вести правозахисну діяльність. Нагадаємо, Віра Ястребова відкрито виступає проти вугільної мафії в Луганській і Донецькій областях», – йдеться у заяві.

Як уточнили в її організації, Ястребова як адвокатка та правозахисниця веде незалежну правозахисну діяльність, відкрито заявляє про факти корупції та порушення прав людини на Донбасі та виявляє факти порушень прав людини на окупованих територіях.