Письменниця Джоан Роулінг повернула правозахисну премію через трансгендерний скандал



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Джоан Роулінг отримала нагороду Ripple of Hope у 2019 році

Роулінг пожартувала над терміном «менструючі люди», який зустрівся їй в інтернеті замість слова «жінки»

Відома британська авторка бестселерів Джоан Роулінг вирішила повернути нагороду, яку торік отримала від правозахисної організації імені Роберта Кеннеді. Адже президент організації Керрі Кеннеді звинуватила Роулінг у трансфобії. Про це пише «ВВС Україна».

Авторка книг про Гаррі Поттера відкинула ці звинувачення і назвала себе прихильницею ЛГБТ-руху. Вона зазначила, що розбіжності в неї є лише з активістами-радикалами.

Роулінг отримала нагороду Ripple of Hope у 2019 році. Проте у серпні 2020-го Керрі Кеннеді розкритикувала Роулінг за приниження трансгендерів.

У червні Роулінг пожартувала над терміном «менструючі люди», який зустрівся їй в інтернеті.

«Я впевнена, що для таких людей вже було якесь слово. Допоможіть мені хто-небудь… Жінкви? Жонки? Жвінкви?», - іронізувала письменниця у своєму твіттері.

Цей жарт призвів до шквалу критики на адресу Роулінг - її звинуватили у трансфобії і тому, що вона відмовляє трансгендерним жінкам і чоловікам у праві бути тими, ким вони себе вважають. Письменниця звинувачення у трансфобії заперечила.

«Коли ми відкриваємо двері жіночих туалетів та роздягалень для будь-якого чоловіка, який називає себе жінкою, - а як я вже казала, сертифікати, що підтверджують гендер, сьогодні видають без операцій або прийому гормонів, - ми відкриваємо двері всім чоловікам, які хочуть увійти. Це проста істина», - писала Роулінг.

Маніфест Роулінг отримав підтримку частини її прихильників, а також консерваторів - і жорстку критику з боку прогресивних активістів та низки знаменитостей, зокрема зірок фільмів про Гаррі Поттера Деніела Редкліффа та Емми Вотсон. Президент правозахисної організації оприлюднила заяву з критикою позицій Роулінг.

Кеннеді розповіла, що висловила письменниці розчарування її поглядами і заявила, що та використовує свій дар для створення наративу, що принижує трансгендерів та небінарних людей (тобто тих, хто не відносить себе ані до чоловічої, ані до жіночої статі). Правозахисниця підкреслила, що такі люди частіше за інших стають жертвами насильства, дискримінації та погроз, витісняються суспільством і зрештою мають психологічні проблеми, стають бездомними або ж взагалі вчиняють самогубство. Вона додала, що темношкірі жінки-транси та молоді трансгендери особливо часто стають жертвами насильства. За словами Кеннеді, вона не згодна з твердженням, що стать людини раз і назавжди визначається при народженні. На думку правозахисниці, наука чітко визначила, що гендер не є бінарним - тобто не пов'язаний зі статтю, що визначається при народженні.

У відповідь на критику Кеннеді письменниця вирішила й далі відстоювати свої погляди. У новій заяві вона розповіла, що отримала тисячі листів від жінок та трансгендерів, які дякували їй за сміливість.

Вона підкреслила, що упродовж багатьох років підтримувала ЛГБТ-організації і жертвувала їм кошти, але при цьому не розділяє погляди радикального руху за права трансгендерів. Критика цього радикального руху, за її словами, не має нічого спільного з ненавистю і трансфобією. Роулінг каже, що продовжує захоплюватися Робертом Кеннеді, але змушена повернути нагороду правозахисної організації, названої на його честь.

Серед попередніх лауреатів премії - Барак Обама, Джо Байден, Гілларі Клінтон, Тім Кук, Білл Клінтон та інші.