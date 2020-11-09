За участь в антивладному мітингу в Мінську затримали олімпійського призера Андрія Кравченка

Окрім того, в числі ув’язнених – відомий кікбоксер

Після недільного мітингу, який відбувся 8 листопада в Мінську, були затримані відомі білоруські спортсмени – срібний призер Олімпійських ігор 2008 року з десятиборства Андрій Кравченко та багаторазовий чемпіон Білорусі з кікбоксингу і тайського боксу Іван Ганін.

Як повідомляє TUT.by, силовики в чорному просто дістали спортсменів з автомобілів на стоянці недалеко від Національної школи краси.

Андрійєві Кравченку – 34 роки. Він – срібний призер Олімпіади-2008 у Пекіні, віце-чемпіон світу в приміщенні з семиборства 2008 і 2014 років, чемпіон Європи на стадіоні 2014 року і в приміщенні у 2011-му.

Андрій Кравченко з найкращим українським багатоборцем Олексієм Касьяновим під час прес-конференції на торішньому чемпіонаті Європи з легкоатлетичних багатоборств у Луцьку

Число затриманих у Білорусі в ході недільної акції прихильників змін учора сягнуло не менше тисячі осіб, повідомляють правозахисники.

Найбільше затриманих у Мінську, також затримання проводилися в Бобруйську, Вітебську, Жлобіні, Гомелі, Ляховичах.