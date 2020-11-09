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    За участь в антивладному мітингу в Мінську затримали олімпійського призера Андрія Кравченка

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    Андрій Кравченко приносив Білорусі медалі усіх найпрестижніших стартів - За участь в антивладному мітингу в Мінську затримали олімпійського призера Андрія Кравченка
    Андрій Кравченко приносив Білорусі медалі усіх найпрестижніших стартів
    Світлина - Onliner

    Окрім того, в числі ув’язнених – відомий кікбоксер

    Після недільного мітингу, який відбувся 8 листопада в Мінську, були затримані відомі білоруські спортсмени – срібний призер Олімпійських ігор 2008 року з десятиборства Андрій Кравченко та багаторазовий чемпіон Білорусі з кікбоксингу і тайського боксу Іван Ганін.

    Як повідомляє TUT.by, силовики в чорному просто дістали спортсменів з автомобілів на стоянці недалеко від Національної школи краси.

    Андрійєві Кравченку – 34 роки. Він – срібний призер Олімпіади-2008 у Пекіні, віце-чемпіон світу в приміщенні з семиборства 2008 і 2014 років, чемпіон Європи на стадіоні 2014 року і в приміщенні у 2011-му.

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    Андрій Кравченко з найкращим українським багатоборцем Олексієм Касьяновим під час прес-конференції на торішньому чемпіонаті Європи з легкоатлетичних багатоборств у Луцьку

    Число затриманих у Білорусі в ході недільної акції прихильників змін учора сягнуло не менше тисячі осіб, повідомляють правозахисники.

    Найбільше затриманих у Мінську, також затримання проводилися в Бобруйську, Вітебську, Жлобіні, Гомелі, Ляховичах.

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    Білорусь правозахисники багатоборство легка атлетика Андрій Кравченко спорт поза політикою
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