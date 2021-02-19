Порятунок горили Тоні в Київзоо: тварині провели унікальне обстеження (фото)

Жодних видимих критичних змін та діагнозів, які поставили б життя Тоні під загрозу, не виявлено

Мешканець київського зоопарку самець горили Тоні пройшов комплексне обстеження і добре себе почувається. Про це повідомляється на сторінці зоопарку у Facebook.

«Минулого місяця у Тоні було серйозне загострення хронічної хвороби шлунково-кишкового тракту. Ситуація ускладнювалась віком горили. Адже 46 з половиною років це вже дуже глибока старість для горил. Перші тижні ветеринари Київського зоопарку робили все, аби настало полегшення. Потім Тоні стабілізували і підготували до серйозного обстеження. Для цього наші давні колеги з Інституту ветеринарії дикої природи та зоопарків ім. Лейбніца підготували план дій і узгодили його з кураторами Племінної книги по горилах та фахівцями з людиноподібних мавп Європейської Асоціації зоопарків та акваріумів. Керувати процесом приїхав лікар ветеринарної медицини Інституту ім. Лейбніца Марк Голькель, який вже робив ветеринарний огляд Тоні кілька років тому», – розповіли в зоопарку.

Разом з фахівцями Київського зоопарку та досвідченими українськими ветеринарами Тоні зробили рентгени, ультразвукове дослідження, ендоскопію, гастроскопію, колоноскопію, перевірили стан суглобів, взяли величезну кількість проб для аналізів. Процес робили дуже м’яко і працювали швидко.

Тоні добре переніс наркоз. Тепер відбувається аналіз отриманих результатів.

Фахівці зоопарку зробили попередні висновки: «Ми не виявили жодних видимих критичних змін та діагнозів, які поставили б життя Тоні під загрозу. В той же час обстеження показало багато вікових змін і хроніки, які можуть ускладнитись в будь-який час і призвести до появи больових відчуттів».

Ветеринари розроблять окрему програму профілактики та підтримки, враховуючи нові дані обстежень, аби Тоні прожив ті роки, що йому відведено природою, з високою якістю життя.

Саме це — благополуччя тварин, і є пріоритетом для сучасних зоопарків.

Фахівці зоопарку висловили подяку європейським та українським колегам, столичній владі, «Київській службі порятунку» та всім фахівцям, причетним до порятунку найяскравішої особистості київського зоопарку.

Раніше повідомлялося, що в самця горили Тоні загострився комплекс хронічних хвороб внаслідок поважного віку.