Трагедія на Чернігівщині: тигр загриз працівника зоопарку

Керівниця зоопарку каже, що чоловік знехтував правилами безпеки

У Менському зоопарку, що у Чернігівській області, тигр загриз чоловіка.

Про це повідомляє пресслужба поліції у Чернігівській області.

«Сьогодні до чергової частини поліції надійшла інформація про те, що у Менському зоопарку тигр смертельно укусив співробітника. Наразі правоохоронці встановлюють обставини загибелі людини», - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, працівник зоопарку 1973 року народження збирався годувати тварину. У цей момент тигр напав на чоловіка. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці події до приїзду медиків.

Слідчі відкрили провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це спричинило смерть людини.

Таке правопорушення карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

«Він не дотримався правил безпеки. Відкрив двері, зайшов до тигра, не прикривши їх. Треба заходити вдвох, а він чомусь зайшов сам. Навіть сама не знаю чому, адже він з 2009 року працює в нас», - про це у коментарі Суспільному повідомила директорка зоопарку Зінаїда Максименко.

Що буде з твариною далі - наразі невідомо.

Менський зоопарк - єдиний в Україні, що розташований у райцентрі (місто Мена). Він був створений у 1977 році і займає площу близько 9 га. Колекція тварин і птахів налічує 150 видів і близько 1000 особин. Щорічно зоопарк приймає до 50 тис. відвідувачів, половина яких - діти. Зоопарк належить до комунальної власності обласної ради і фінансується з обласного бюджету.

Востаннє до цього трагічна подія в зоопарку мала місце в січні 2006 року. Тоді бурий ведмідь відірвав обидві руки 14-річному хлопцеві, який переліз через захисну огорожу й став біля клітки, щоб сфотографуватися.