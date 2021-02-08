Ветеринари київського зоопарку б’ють на сполох: життя горили Тоні в небезпеці

Ветеринари зоопарку для спасіння тварини вимушені вдатися до анестезії

У мешканця київського зоопарку самця горили Тоні загострився комплекс хронічних хвороб внаслідок поважного віку.

Про це повідомляється на сайті столичного зоопарку.

Тоні 46 з половиною років і більшу частину життя він провів у київському зоопарку. Він давно на особливому харчуванні згідно з рекомендаціями фахівців ЄАЗА та Інституту ветеринарії дикої природи (Берлін).

У зоопарку зазначили, що вже не вперше в Тоні трапляється загострення хвороб.

«Практика зоопарків Асоціації полягає в тому, аби максимально підтримувати якість життя тварини. Кілька років тому завдяки підтримці та небайдужості Хейден Панєтьєр та Віталія Кличка для Тоні було в рекордні строки повністю перебудовано старий вольєр. Потім, після початку реконструкції приматника, за рекомендаціями спеціалістів ми перемістили його до закритого вольєру більшої площі. Останні два роки, як здоров'я ще трохи здало, наші ветеринари знов адаптували рекомендації. Це дозволяє підтримувати його активність і уникати ускладнень», – розповіли в зоопарку.

Наразі ситуація доволі серйозна і ветеринари вимушені вдатися до анестезії. «Ми розуміємо певні ризики, але це необхідно, аби мати шанси подовжити йому життя і допомогти», – зазначили у Київзоо.

Працівники зоопарку розповіли, що Тоні – високоінтелектуальна істота: «Тоні розуміє геть усе. Завдяки тренінгу він комунікує з кіперами – він ,наприклад, вміє позвати кіпера та показати жестами, що він хоче поїсти, або щоб включили телевізор. Він вміє жартувати і орієнтується у всьому, що відбувається навколо. Він сумує, якщо хтось з персоналу хворіє і радіє, коли зустрічає знайомих. Всі співробітниці відділу приматів — жінки, тож вони оточили Тоні справжньою опікою. Йому дістають зелені гілочки взимку, найсмачніші фрукти та улюблений йогурт, який він сам вміє відкривати. Йому постійно роблять нові іграшки, але ніколи не викидають старі улюблені ковдри та м'ячики. Кожного дня його навідує директор зоопарку і Тоні знає, що це прийшли саме до нього. Він любить, коли під вольєром сидять науковці та юннати, що ведуть спостереження, адже споглядання – улюблене заняття Тоні».

Працівники зоопарку на зв'язку з кураторами Племінної книги по горилах і виконують всі їхні рекомендації.

За результатами аналізів та огляду ветеринари зоопарку скоректують моніторинг та схему лікування.

Київзоо буде надалі інформувати громадськість про стан здоров’я Тоні.