Порятунок пелікана Дена: в одеському зоопарку зберегли життя червонокнижній птиці

Птицю вдалося виходити, але крило орнітологи не змогли йому врятувати

В одеському зоопарку врятували життя червонокнижному пелікану, якого знайшли на Тілігульському лимані.

Навіть орнітологи Одеського зоопарку були не впевнені, що їм вдасться виходити птицю, повідомляє УСІonline.

Тепер, майже через місяць, вони з гордістю говорять, що до червонокнижний пелікан проживе ще багато років. Правда, ніколи більше не зможе літати.

Пелікан Ден знаходиться в окремому приміщенні. Побачивши чужинців, він інстинктивно змахує крилами. Але птах більше ніколи не злетить. Місяць тому на Тілігульському лимані його знайшов місцевий житель села Кошари під час прогулянки з собакою. Саме на честь рятівника і назвали птицю.

«Я побачив, що в кущах щось ворушиться. Ми з собакою спустилися і побачили його. Мені було дивно зустріти саме пелікана: скільки разів тут гуляв, але зустрів його вперше. Зняв відео для сім'ї, а історія знайшла резонанс. Я повернувся знову ввечері, тому що багато хто запитував, – чому я не забрав пелікана. Він плавав на ставку, але підібратися до нього було неможливо. Ми з собакою мало не провалилися під лід. А посеред ночі мені подзвонили і сказали, що з Одеси їдуть зоозахисники і співробітники зоопарку, щоб рятувати птицю», – розповів Денис.

Виявилося, що у пелікана вже кілька місяців зламано крило, і якби йому не надали допомогу, рідкісний птах просто загинув би.

«В українських зоопарках раніше було тільки 3 таких пелікана по одному в Одесі, в Харкові і в Києві. Зараз всі троє знаходяться в столиці. Орнітологи сподіваються, що їм вдасться отримати пташенят в неволі. Так як вид треба рятувати від зникнення. Тепер в Одесі буде цілих два таких пелікана», – директор Одеського зоопарку розповів Ігор Бєляков.

Нагадаємо, у Вінниці рятувальники витягли з колодязя собаку.