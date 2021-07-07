Посадовці Академії аграрних наук за хабарі здавали приміщення в оренду

Службовців станови Національної академії аграрних наук України затримано після передачі чергової суми хабара

Київська обласна прокуратура припинила корупційну схему, організовану посадовцями установи Національної академії аграрних наук України. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

«За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру посадовим особам держаної установи, яка входить до сфери управління Національної академії аграрних наук України, за фактом отримання ними неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України)», - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, директор державної установи, спільно з провідним юристом та бухгалтером, вимагали неправомірну вигоду в сумі близько 22 тис. грн від керівника товариства за передачу в оренду службових приміщень без фактичного укладання договорів оренди.

Організатори кримінального гарантували підприємцю передачу в незаконне користування офісних та складських приміщень установи в Бориспільському районі Київської області загальною площею близько 195 кв. м. За це бізнесмен щомісяця мав сплачувати чиновникам обумовлену суму грошових коштів.

Вказаних осіб затримано одразу після передачі чергової суми неправомірної вигоди в порядку ст. 208 КПК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного управління Нацполіції в Київській області та оперативний супровід – Головне управління СБУ у Києві та Київській області.

Нагадаємо, раніше керівнику Національної академії аграрних наук України повідомлено про підозру за фактом одержання хабара.

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно головного державного ревізора-інспектора ГУ ДПС у Київській області, викритого на вимаганні та одержанні 423 тис. грн неправомірної вигоди.

Служба безпеки України викрила злочинну групу, яка займалася вимаганням хабарів на Київській митниці.