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    У Києві судитимуть податківця за хабар у майже пів мільйона гривень

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    Податківця затримали в березні цього року неподалік місця роботи - У Києві судитимуть податківця за хабар у майже пів мільйона гривень
    Податківця затримали в березні цього року неподалік місця роботи
    Фото: Київська міська прокуратура

    Службовець обіцяв підприємству за хабар зменшити штрафні санкції

    Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно головного державного ревізора-інспектора ГУ ДПС у Київській області, викритого на вимаганні та одержанні 423 тис. грн неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    Згідно з матеріалами досудового розслідування, службовець вимагав вказані кошти від представника підприємства, що спеціалізується на постачанні медичних товарів, за зменшення розміру штрафних санкцій за виявлені в ході планової перевірки порушення податкового законодавства.

    Інспектор обіцяв, що після прийняття такої пропозиції розмір штрафних санкцій для підприємства складатиме 50 тис. грн, а у разі відмови – 7 млн грн.

    На вимогу інспектора вся сума неправомірної вигоди була перерахована на рахунок підконтрольного підприємства з метою подальшого обготівковування.

    У березні 2021 року після надходження вказаних коштів на рахунки підконтрольного товариства та передачі підписаного акту податкової перевірки службовець був затриманий неподалік місця роботи.

    За вчинений злочин обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

    Досудове розслідування здійснювалося прокурорами спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого в Києві, та оперативними працівниками Головного оперативного управління ДБР.

    Нагадаємо, Служба безпеки України викрила злочинну групу, яка займалася вимаганням хабарів на Київській митниці.

    Теги: прокуратура Київ суд кримінал корупція в Україні хабар Державне бюро розслідувань Державна податкова служба
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    У Києві судитимуть податківця за хабар у майже пів мільйона гривень