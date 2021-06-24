У Києві судитимуть податківця за хабар у майже пів мільйона гривень

Податківця затримали в березні цього року неподалік місця роботи

Службовець обіцяв підприємству за хабар зменшити штрафні санкції

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно головного державного ревізора-інспектора ГУ ДПС у Київській області, викритого на вимаганні та одержанні 423 тис. грн неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, службовець вимагав вказані кошти від представника підприємства, що спеціалізується на постачанні медичних товарів, за зменшення розміру штрафних санкцій за виявлені в ході планової перевірки порушення податкового законодавства.

Інспектор обіцяв, що після прийняття такої пропозиції розмір штрафних санкцій для підприємства складатиме 50 тис. грн, а у разі відмови – 7 млн грн.

На вимогу інспектора вся сума неправомірної вигоди була перерахована на рахунок підконтрольного підприємства з метою подальшого обготівковування.

У березні 2021 року після надходження вказаних коштів на рахунки підконтрольного товариства та передачі підписаного акту податкової перевірки службовець був затриманий неподалік місця роботи.

За вчинений злочин обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалося прокурорами спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого в Києві, та оперативними працівниками Головного оперативного управління ДБР.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила злочинну групу, яка займалася вимаганням хабарів на Київській митниці.