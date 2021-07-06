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    У Києві судитимуть посадовців, які вимагали $6 тис. за проживання у будинку для літніх людей

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    Одного із посадовців затримали одразу після одержання $5 тис. неправомірної вигоди - У Києві судитимуть посадовців, які вимагали $6 тис. за проживання у будинку для літніх людей
    Одного із посадовців затримали одразу після одержання $5 тис. неправомірної вигоди
    Фото: Київська міська прокуратура

    На майно підозрюваних накладено арешт

    Шевченківська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно керівника однієї з інтернатних комунальних установ Києва та начальника відділу Департаменту соціальної політики КМДА за фактом отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Згідно з матеріалами слідства, спільники вимагали та одержали неправомірну вигоду в сумі $6 тис. від громадянина похилого віку за надання можливості проживати у соціально-медичній установі для постійного проживання з повним забезпеченням та безперешкодне проходження відповідної комісії.

    Одного із посадовців затримали одразу після одержання $5 тис. неправомірної вигоди. У ході затримання зловмисник намагався позбутися вказаних грошових коштів.

    Наразі обвинувальний акт відносно двох посадовців скеровано до Святошинського районного суду Києва для розгляду по суті.

    На майно підозрюваних накладено арешт з метою забезпечення можливої конфіскації майна, а також застосовано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту та особистого зобов’язання.

    Досудове розслідування здійснювалося прокурорами спільно зі слідчими Шевченківського Управління поліції.

    Теги: прокуратура Київ суд кримінал корупція в Україні хабар КМДА
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    У Києві судитимуть посадовців, які вимагали $6 тис. за проживання у будинку для літніх людей