Посадовці Управління поліції охорони в Києві привласнювали кошти клієнтів

Співробітників столичного Управління поліції охорони з фізичної безпеки викрито у заволодінні коштами

Задокументовано три епізоди незаконного заволодіння коштами, внесеними клієнтами за здійснення особистої охорони та супроводу

Повідомлено про підозру двом працівникам Управління поліції охорони з фізичної безпеки в Києві у заволодінні грошовими коштами, що сплачувались за договорами про надання послуг. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, вказані особи, перебуваючи на посадах заступника начальника управління - начальника відділу та командира роти, після укладення договорів з фізичними особами про надання послуг із забезпечення особистої безпеки, частково їх не реєстрували, а грошові кошти, сплачені клієнтами за надані послуги, привласнювали та розподіляли між собою.

У ході слідства задокументовано 3 епізоди незаконного заволодіння коштами, внесеними клієнтами як оплату за здійснення особистої охорони та супроводу.

За результатами розслідування правоохоронцям повідомлено про підозру та наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Заходи з викриття правопорушення здійснено прокурорами спільно зі слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Як повідомлялося, двом державним інспекторам відділу митного оформлення митного поста Київської митниці Держмитслужби в міжнародному аеропорту «Бориспіль» повідомлено про підозру в хабарництві.

За даними слідства, вказані службовці систематично вимагали та отримували від громадян, які прибували до аеропорту «Бориспіль», грошові кошти за нестворення штучних перешкод у проходженні митного контролю та швидкий огляд ручної поклажі.