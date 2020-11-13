Столичний підприємець ухилився від сплати понад 56 млн грн податків

Підприємець ухилявся від сплати податків під час фінансово-господарських взаємовідносин із іноземною компанією

Керівнику приватного підприємства повідомлено про підозру

Київською міською прокуратурою спільно зі слідчим управлінням Головного управління ДФС у Києві повідомлено про підозру керівнику одного із приватних підприємств в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, директор підприємства, яке займалось на території України видачею громадянам віз для виїзду за кордон, упродовж 2014-2017 років за попередньою змовою із групою осіб в порушення вимог Податкового кодексу України ухилявся від сплати податків під час фінансово-господарських взаємовідносин із іноземною компанією, що надавала послуги з організації ведення бізнесу з видачі віз громадянам.

Внаслідок вказаних дій підприємством не сплачено до бюджету 56,6 млн грн податків.

З урахуванням зібраних доказів керівнику підприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Наразі до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі завданих державі збитків.

Досудове розслідування триває.

До слова, з початку 2020 року малий та середній бізнес Київщини сплатив майже 2 мільярди гривень єдиного податку.