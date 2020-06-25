Посадовець Держгеокадастру на Київщині попався на вимаганні хабара (фото)



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Правоохоронці затримали посадовця та його пособника Фото: Нацполіція

Чиновник вимагав гроші за пришвидшення оформлення земельних ділянок

Працівники слідчого управління поліції Київщини спільно з Департаментом стратегічних розслідувань та за процесуальним керівництвом прокуратури області задокументували факт отримання неправомірної вигоди посадовцем Держгеокадастру в Київській області та його пособником.

Наразі двоє фігурантів затримано у порядку ст. 208 КПК України. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Встановлено, що 33-річний керівник міськрайонного управління у Києво-Святошинському районі та Ірпені Держгеокадастру, використовуючи своє службове повноваження під час оформлення відповідної документації на земельні ділянки, вимагав надати неправомірну вигоду в розмірі 48,5 тис. грн.

Посадовець запропонував «свої послуги»: щоб пришвидшити реєстрацію 97 земельних ділянок – заплатити по 500 грн за кожну, тоді він не буде чинити бюрократичних перепон під час їхнього оформлення. Щоб себе не компрометувати, працівник установи залучив пособника.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України. Вирішується питання щодо оголошення підозри затриманим. Запобіжний захід для них обере суд.