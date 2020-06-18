Оголошено підозру чоловіку, який за гроші «вирішував» земельні питання в Києві



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Чоловік було затримано після передачі йому $10 тис. Фото: Прокуратура Києва

Чоловік пообіцяв підприємцю використати свої особисті зв’язки зі столичними чиновниками

Київською місцевою прокуратурою № 7 повідомлено про підозру у зловживанні впливом громадянину, який за 15 тис. доларів США пропонував вирішити питання з орендою київської землі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, чоловік за 15 тис. доларів США пообіцяв підприємцю використати свої особисті зв’язки з чиновниками Київської міської держадміністрації та депутатами Київради для поновлення договору оренди земельної ділянки у Голосіївському районі столиці.

У ході проведення контролю за вчиненням злочину задокументовано одержання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 5 тис. доларів. У середу, 17 червня, після передачі 10 тис. доларів - другої частини хабара - його було затримано.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу, встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до вчинення злочину.

Спецоперацію проведено спільно з Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ за сприяння Управління з питань запобігання та виявлення корупції КМДА.

Раніше СБУ повідомила про затримання на хабарі чоловіка, який за гроші пропонував комерсанту «вирішити питання» оренди землі у столиці через посадових осіб Київської міської державної адміністрації та депутатів столичної міськради