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    Оголошено підозру чоловіку, який за гроші «вирішував» земельні питання в Києві

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    Чоловік було затримано після передачі йому $10 тис. - Оголошено підозру чоловіку, який за гроші «вирішував» земельні питання в Києві
    Чоловік було затримано після передачі йому $10 тис.
    Фото: Прокуратура Києва

    Чоловік пообіцяв підприємцю використати свої особисті зв’язки зі столичними чиновниками

    Київською місцевою прокуратурою № 7 повідомлено про підозру у зловживанні впливом громадянину, який за 15 тис. доларів США пропонував вирішити питання з орендою київської землі.

    Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

    За даними слідства, чоловік за 15 тис. доларів США пообіцяв підприємцю використати свої особисті зв’язки з чиновниками Київської міської держадміністрації та депутатами Київради для поновлення договору оренди земельної ділянки у Голосіївському районі столиці.

    У ході проведення контролю за вчиненням злочину задокументовано одержання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 5 тис. доларів. У середу, 17 червня, після передачі 10 тис. доларів - другої частини хабара - його було затримано.

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    Оголошено підозру чоловіку, який за гроші «вирішував» земельні питання в Києві
    Оголошено підозру чоловіку, який за гроші «вирішував» земельні питання в Києві

    Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу, встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до вчинення злочину.

    Спецоперацію проведено спільно з Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ за сприяння Управління з питань запобігання та виявлення корупції КМДА.

    Раніше СБУ повідомила про затримання на хабарі чоловіка, який за гроші пропонував комерсанту «вирішити питання» оренди землі у столиці через посадових осіб Київської міської державної адміністрації та депутатів столичної міськради

    прокуратура Київ кримінал корупція в Україні хабар земля гроші КМДА
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