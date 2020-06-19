Експоліцейський отримав сім років тюрми за хабар і торгівлю наркотиками



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Патрульний вимагав від іноземця 3,5 тис. грн

Колишній поліцейський свою вину не визнав

Святошинським райсудом столиці до 7 років позбавлення волі засуджено колишнього поліцейського за обвинуваченням у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди та торгівлі наркотиками.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Так, наприкінці 2017 року патрульний поліцейський УПП в Києві зупинив транспортний засіб та під приводом виявлення ознак алкогольного сп’яніння забрав у водія (громадянина іноземної держави) водійське посвідчення. За повернення документа та нескладання протоколу про адмінпорушення правоохоронець почав вимагати від водія 3500 гривень.

Про неправомірні дії поліцейського іноземець повідомив до Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України. Надалі під контролем працівників ДВБ та столичної прокуратури водій передав поліцейському частину неправомірної вигоди. Останній, одержавши кошти, запропонував водію також придбати у нього наркотичні засоби, а саме амфетамін.

За процесуального керівництва прокуратури Києва слідчим Головного управління СБУ в Києві та Київській області вдалося встановити спільника патрульного, через якого правоохоронець отримував та в подальшому збував наркотичні засоби.

У ході судового розгляду обвинувачені свою вину в інкримінованих злочинах заперечували, від надання показань відмовились.

Враховуючи зібрані докази, суд першої інстанції погодився з доводами прокурора щодо доведеності вини обвинувачених та засудив колишнього правоохоронця до 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах строком на 3 роки, з конфіскацією всього майна та позбавленням спеціального звання лейтенанта поліції, а його спільника - до 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Обвинувачених взяли під варту у залі суду.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд визнав винним у корупційному правопорушенні і засудив до 5 років позбавлення волі з частковою конфіскацією майна депутата Київської обласної ради Олександра Мефодія, обвинуваченого в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 5 тисяч доларів.