Посадовець «Київгазу» попався на хабарі у 50 тис. грн (фото)



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Посадовець вимагав від представника ОСББ 50 тис. гривень Фото: прокуратура Києва

Правоохоронці затримали посадовця «Київгазу» безпосередньо після одержання неправомірної вигоди біля його місця роботи

Столичною прокуратурою спільно з поліцією викрито на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди начальника служби газифікованих котелень Філії експлуатації газорозподільних пунктів та газових котелень АТ «Київгаз». Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«Вказаний посадовець висунув вимогу представнику ОСББ щодо передачі йому неправомірної вигоди у сумі 50 тис. гривень за проходження щорічної процедури погодження підключення багатоквартирних житлових будинків до газопостачання в опалювальний період», - розповіли в прокуратурі.

Представник ОСББ звернувся до правоохоронних органів із відповідною заявою. Надалі у ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці затримали посадовця «Київгазу» безпосередньо після одержання неправомірної вигоди біля його місця роботи.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Слідчі дії тривають.