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    На хабарі попалися співробітники кіберполіції

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    Полісменів затримали після одержання неправомірної вигоди - На хабарі попалися співробітники кіберполіції
    Полісменів затримали після одержання неправомірної вигоди
    Фото: Нацполіція

    Старший лейтенант і капітан поліції вимагали 150 тисяч гривень від потерпілих у кримінальному провадженні

    В Івано-Франківській області на вимаганні й одержанні неправомірної вигоди викрито двох інспекторів відділу протидії кіберзлочинності Національної поліції. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

    За даними слідства, старший лейтенант і капітан поліції вимагали 150 тисяч гривень від потерпілих у кримінальному провадженні за фактом шахрайства.

    Неправомірна вигода призначалася за повернення вилучених у рамках кримінального провадження грошових коштів у сумі 900 тисяч гривень, які шахраї перерахували з їхніх рахунків.

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    На хабарі попалися співробітники кіберполіції
    На хабарі попалися співробітники кіберполіції
    На хабарі попалися співробітники кіберполіції

    Поліцейських затримали після одержання неправомірної вигоди. Зараз вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру й обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

    Також перевіряється причетність інших співробітників поліції до скоєння злочину.

    Днями одеського оперативника затримали на хабарі. За версією слідства, 26-річний оперативник отримав хабар двома частинами від жінки, яка нібито виготовляла та розповсюджувала порнографію. У ДБР переконані, за це працівник поліції обіцяв їй уникнення покарання.

    Тим часом, Служба безпеки України викрила на понад мільйонному хабарі керівництво однієї з найбільших об’єднаних територіальних громад Київщини.

    Раніше на Буковині СБУ затримала керівника перинатального центру на хабарі $12 тисяч.

    Теги: корупція в Україні хабар Івано-Франківщина поліція
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