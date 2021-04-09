На хабарі попалися співробітники кіберполіції

Старший лейтенант і капітан поліції вимагали 150 тисяч гривень від потерпілих у кримінальному провадженні

В Івано-Франківській області на вимаганні й одержанні неправомірної вигоди викрито двох інспекторів відділу протидії кіберзлочинності Національної поліції. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, старший лейтенант і капітан поліції вимагали 150 тисяч гривень від потерпілих у кримінальному провадженні за фактом шахрайства.

Неправомірна вигода призначалася за повернення вилучених у рамках кримінального провадження грошових коштів у сумі 900 тисяч гривень, які шахраї перерахували з їхніх рахунків.

Поліцейських затримали після одержання неправомірної вигоди. Зараз вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру й обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Також перевіряється причетність інших співробітників поліції до скоєння злочину.

Днями одеського оперативника затримали на хабарі. За версією слідства, 26-річний оперативник отримав хабар двома частинами від жінки, яка нібито виготовляла та розповсюджувала порнографію. У ДБР переконані, за це працівник поліції обіцяв їй уникнення покарання.

Тим часом, Служба безпеки України викрила на понад мільйонному хабарі керівництво однієї з найбільших об’єднаних територіальних громад Київщини.

Раніше на Буковині СБУ затримала керівника перинатального центру на хабарі $12 тисяч.