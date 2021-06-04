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    Колишнього заступника голови Чернігівської ОДА заарештували на два місяці

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    Заступника голови Чернігівської ОДА спіймали на великому хабарі - Колишнього заступника голови Чернігівської ОДА заарештували на два місяці
    Заступника голови Чернігівської ОДА спіймали на великому хабарі
    Фото: ДБР

    Альтернативним запобіжним заходом передбачено внесення застави в розмірі 4 млн 400 тис грн

    Печерський районний суд Києва погодився з клопотанням слідчого Державного бюро розслідувань і заарештував підозрюваних в шахрайстві у великих розмірах колишнього заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації та його спільника на два місяці.

    Підозрювані в шахрайстві заарештовано до 30 липня 2021 року повідомляє пресслужба ДБР.

    Альтернативним запобіжним заходом з точки зору судді може бути внесення застави в розмірі 4 млн 400 млн грн по кожному затриманому.

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    Колишнього заступника голови Чернігівської ОДА заарештували на два місяці
    Колишнього заступника голови Чернігівської ОДА заарештували на два місяці
    Колишнього заступника голови Чернігівської ОДА заарештували на два місяці
    Колишнього заступника голови Чернігівської ОДА заарештували на два місяці

    1 червня співробітники теруправління ДБР в Києві затримали заступника голови Чернігівської ОДА та його спільника, який представлявся керівником готелю «Слов'янський».

    За інформацією розслідування, спільник, який представився керівником готелю, за «винагороду» в $160 тисяч гарантував перемогу учаснику відкритих торгів з продажу готельного комплексу.

    «Гроші призначалися заступник голови Чернігівської ОДА, який повинен був забезпечити відсутність конкурентів на онлайн-аукціоні. Ця схема забезпечила б продаж престижного готельного комплексу за заниженою вартістю», - йдеться в повідомленні.

    Спільників у вчиненні шахрайства затримали, а пізніше їм повідомили про підозру в шахрайстві, скоєному в особливо великих розмірах або організованою групою (ч.4 ст.190 КК України).

    Теги: суд корупція в Україні хабар гроші Чернігівщина чиновник розслідування
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    Колишнього заступника голови Чернігівської ОДА заарештували на два місяці