Колишнього заступника голови Чернігівської ОДА заарештували на два місяці

Альтернативним запобіжним заходом передбачено внесення застави в розмірі 4 млн 400 тис грн

Печерський районний суд Києва погодився з клопотанням слідчого Державного бюро розслідувань і заарештував підозрюваних в шахрайстві у великих розмірах колишнього заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації та його спільника на два місяці.

Підозрювані в шахрайстві заарештовано до 30 липня 2021 року повідомляє пресслужба ДБР.

Альтернативним запобіжним заходом з точки зору судді може бути внесення застави в розмірі 4 млн 400 млн грн по кожному затриманому.

1 червня співробітники теруправління ДБР в Києві затримали заступника голови Чернігівської ОДА та його спільника, який представлявся керівником готелю «Слов'янський».

За інформацією розслідування, спільник, який представився керівником готелю, за «винагороду» в $160 тисяч гарантував перемогу учаснику відкритих торгів з продажу готельного комплексу.

«Гроші призначалися заступник голови Чернігівської ОДА, який повинен був забезпечити відсутність конкурентів на онлайн-аукціоні. Ця схема забезпечила б продаж престижного готельного комплексу за заниженою вартістю», - йдеться в повідомленні.

Спільників у вчиненні шахрайства затримали, а пізніше їм повідомили про підозру в шахрайстві, скоєному в особливо великих розмірах або організованою групою (ч.4 ст.190 КК України).