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    Директора Інституту рибного господарства затримали на хабарі

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    Директора Інституту рибного господарства затримано після перерахування першого траншу хабара - Директора Інституту рибного господарства затримали на хабарі
    Директора Інституту рибного господарства затримано після перерахування першого траншу хабара
    Фото: Київська міська прокуратура

    Посадовець вимагав від підприємця щомісяці сплачувати 20 тис. грн

    Печерська окружна прокуратура Києва спільно зі слідчими Печерського управління поліції затримали директора Інституту рибного господарства НАН України за підозрою у отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Згідно з матеріалами слідства, керівник Інституту вимагав від суб’єкта підприємницької діяльності неправомірну вигоду за укладення договору оренди майна державної установи. Окрім офіційних платежів підприємець мав сплачувати посадовцю 20 тис. грн щомісяця.

    Керівника установи затримали у порядку ст. 208 КПК України після перерахування першого траншу у сумі 20 тис. грн на зазначений ним банківський рахунок.

    Наразі затриманому готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

    У приміщеннях Інституту рибного господарства НАН України проведено обшуки.

    Досудове слідство триває.

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    Директора Інституту рибного господарства затримали на хабарі
    Директора Інституту рибного господарства затримали на хабарі

    Нагадаємо, керівнику Національної академії аграрних наук України повідомлено про підозру за фактом одержання хабара.

    Теги: Національна поліція України прокуратура Київ кримінал корупція в Україні хабар чиновник
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    Директора Інституту рибного господарства затримали на хабарі