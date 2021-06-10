$70 тис. за «вирішення» проблем. Чиновника ДСНС судитимуть за хабар

Чиновника затримали під час передачі другої частини хабара у сумі $60 тис.

Під суд підуть посадовець ДСНС та два його спільники

Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань у Києві завершили досудове розслідування стосовно працівника ДСНС, який разом із двома спільниками брали гроші з підприємців за їх подальшу безперешкодну діяльність. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Слідство встановило факт вимагання від керівника однієї з компаній $70 тис. за «вирішення» проблем з контролюючими та правоохоронними органами.

Також вони обіцяли «забезпечити» підготовку дозвільних документів у сфері протипожежної безпеки та скласти експертний висновок протипожежного стану об’єкту.

У серпні 2020 року під час передачі другої частини хабара у сумі $60 тис. чиновника та його посередників було затримано. Загальна сума одержаних «ділками» коштів склала $70 тис.

Посадовець та його спільники обвинувачуються за кількома статтями:

Підбурювання до підкупу особи, яка надає публічні послуги організованою групою осіб (ч. 2 ст. 368-4 КК України);

Замах на шахрайство, вчинене у великих та особливо великих розмірах (ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України);

Підбурювання на замах до підкупу службової особи, яка займає відповідальне становище, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 369 КК України);

Підробка дозвільних документів та їх використання (ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України).

Обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Процесуальний супровід у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід – СБУ.

Як повідомлялося, Печерська окружна прокуратура Києва спільно зі слідчими Печерського управління поліції затримали директора Інституту рибного господарства НАН України за підозрою у отриманні неправомірної вигоди.

Раніше керівнику Національної академії аграрних наук України повідомлено про підозру за фактом одержання хабара.