Посеред вулиці в Києві перехожі знайшли гранату (фото)

На місці виявлення небезпечної знахідки працювали правоохоронці

Сьогодні, 3 лютого, на вулиці Микільсько-Слобідській у Дніпровському районі Києва (житловий масив Лівобережний) було виявлено гранату.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Граната була виявлена перехожими в пішохідній зоні.

На місце викликали правоохоронців.

Вибухотехніки знешкодили гранату. Під час роботи їхньої роботи поліцейські перекривали рух вулицею на 10 хвилин.

Як повідомлялося, 10 січня у Білій Церкві біля сміттєвого бака одного з житлових будинків чоловік виявив гранати.