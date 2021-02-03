Посеред вулиці в Києві перехожі знайшли гранату (фото)
На місці виявлення небезпечної знахідки працювали правоохоронці
Сьогодні, 3 лютого, на вулиці Микільсько-Слобідській у Дніпровському районі Києва (житловий масив Лівобережний) було виявлено гранату.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Граната була виявлена перехожими в пішохідній зоні.
На місце викликали правоохоронців.
Вибухотехніки знешкодили гранату. Під час роботи їхньої роботи поліцейські перекривали рух вулицею на 10 хвилин.
Як повідомлялося, 10 січня у Білій Церкві біля сміттєвого бака одного з житлових будинків чоловік виявив гранати.