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    Посеред вулиці в Києві перехожі знайшли гранату (фото)

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    <span lang="UK">Вибухотехніки знешкодили гранату</span> - Посеред вулиці в Києві перехожі знайшли гранату (фото)
    Вибухотехніки знешкодили гранату
    Фото: Київ оперативний

    На місці виявлення небезпечної знахідки працювали правоохоронці

    Сьогодні, 3 лютого, на вулиці Микільсько-Слобідській у Дніпровському районі Києва (житловий масив Лівобережний) було виявлено гранату.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Граната була виявлена перехожими в пішохідній зоні.

    На місце викликали правоохоронців.

    Вибухотехніки знешкодили гранату. Під час роботи їхньої роботи поліцейські перекривали рух вулицею на 10 хвилин.

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    Посеред вулиці в Києві перехожі знайшли гранату (фото)
    Посеред вулиці в Києві перехожі знайшли гранату (фото)
    Посеред вулиці в Києві перехожі знайшли гранату (фото)
    Посеред вулиці в Києві перехожі знайшли гранату (фото)

    Як повідомлялося, 10 січня у Білій Церкві біля сміттєвого бака одного з житлових будинків чоловік виявив гранати.

    Теги: Національна поліція України Київ граната боєприпаси
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