У будинку в Києві жінка виявила гранати: мешканців евакуювали (фото)

За попередніми даними, гранати бойові

Сьогодні, 31 грудня, до правоохоронців надійшло повідомлення про мінування будинку на вул. Якуба Коласа, 23А у Святошинському районі Києва (масив Микільська Борщагівка).

На місце прибули всі оперативні служби міста.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, біля квартири на третьому поверсі жінкою було виявлено гранати із запалом.

На місці працюють вибухотехніки.

Мешканців будинку на час перевірки евакуювали.

Повідомляється, що гранати виявились бойовими.

Жителів будинку евакуювали. Фото: Автопатруль Майдан

Нагадаємо, 30 грудня біля дверей квартири матері голови правління та співзасновника «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна у Рівному було виявлено саморобний вибуховий пристрій.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом виявлення гранати біля квартири матері Шабуніна.