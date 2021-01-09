У дворі приватного будинку у Миколаєві вибухнула граната: загинула людина

За однією із версій поліції – чоловік скоїв самогубство

У Миколаєві у дворі приватного домоволодіння вибухнула граната. Загинув 51-річний чоловік. Про це повідомила пресслужба Національної поліції Миколаївській області.

Повідомлення про вибух на території приватного домоволодіння у Заводському районі надійшло у поліцію сьогодні, 9 січня, близько 13:10.

Фото: Нацполіція Миколаєва

Співробітники вибухотехнічної служби ГУНП, обстеживши територію, виявили мертвим жителя будинку. За попередніми висновками фахівців, вибухнула граната РГД-5.

У поліції додали, що основні версії загибелі потерпілого – це самогубство та необережне поводження з вибуховими речовинами.

Нагадаємо, що підліток на Донбасі підірвався на вибухівці, яку намагався розпиляти.