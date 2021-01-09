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    У дворі приватного будинку у Миколаєві вибухнула граната: загинула людина

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    Миколаївець підірвав себе гранатою - У дворі приватного будинку у Миколаєві вибухнула граната: загинула людина
    Миколаївець підірвав себе гранатою
    Фото: Нацполіція Миколаєва

    За однією із версій поліції – чоловік скоїв самогубство

    У Миколаєві у дворі приватного домоволодіння вибухнула граната. Загинув 51-річний чоловік. Про це повідомила пресслужба Національної поліції Миколаївській області.

    Повідомлення про вибух на території приватного домоволодіння у Заводському районі надійшло у поліцію сьогодні, 9 січня, близько 13:10.

    Фото: Нацполіція Миколаєва
    Фото: Нацполіція Миколаєва

    Співробітники вибухотехнічної служби ГУНП, обстеживши територію, виявили мертвим жителя будинку. За попередніми висновками фахівців, вибухнула граната РГД-5.

    У поліції додали, що основні версії загибелі потерпілого – це самогубство та необережне поводження з вибуховими речовинами.

    Нагадаємо, що підліток на Донбасі підірвався на вибухівці, яку намагався розпиляти.

    Теги: вибух граната Миколаїв самогубство чоловік
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