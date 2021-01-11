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    На Київщині чоловік виявив гранати у дворі багатоповерхівки (фото)

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    Біля сміттєвого&nbsp;бака лежали три предмети, схожі на гранати РГД-5 - На Київщині чоловік виявив гранати у дворі багатоповерхівки (фото)
    Біля сміттєвого бака лежали три предмети, схожі на гранати РГД-5
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    Громадянин повідомив в поліцію про виявлення підозрілих предметів біля сміттєвого бака

    У неділю, 10 січня, вранці на вулиці Леваневського у Білій Церкві біля сміттєвого бака одного з житлових будинків чоловік виявив підозрілі предмети. Громадянин відразу ж звернувся до патрульних та повідомив, що біля бака лежать три предмети, схожі на гранати РГД-5.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    Патрульні швидко прибули за вказаною адресою, огородили місце події. Інспектори викликали вибухотехників та охороняли місце події до їх прибуття.

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    На Київщині чоловік виявив гранати у дворі багатоповерхівки (фото)
    На Київщині чоловік виявив гранати у дворі багатоповерхівки (фото)

    Правоохоронці також нагадали, що необхідно робити у разі виявлення боєприпасів або предметів, за зовнішніми ознаками схожих на боєприпаси:

    • зберігати спокій;
    • за можливістю попередити про підозрілий предмет осіб, які знаходяться поруч;
    • позначити місце перебування предмета, а по можливості огородити його (для огорожі можна використовувати різні підручні матеріали: дошки, жердини, гілки, мотузки, шматки матерії тощо);
    • негайно повідомити про знахідку чергові служби 101 і 102 (повідомлення робити не поспішаючи, чітко, із зазначенням точної адреси (орієнтирів) місця знаходження предмету);
    • не курити, не користуватись запальничками, іншими джерелами відкритого вогню та предметами, що можуть його утворювати;
    • у жодному разі не намагатися переміщувати вибуховий пристрій (підозрілий предмет) або змінювати його положення;
    • очікувати на безпечній відстані від місця знаходження предмета вибухотехніків, рятувальників при цьому здійснюючи заходи щодо недопущення до небезпечної зони сторонніх людей.
    Теги: Національна поліція України граната Київщина боєприпаси
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