На Київщині чоловік виявив гранати у дворі багатоповерхівки (фото)

Біля сміттєвого бака лежали три предмети, схожі на гранати РГД-5

Громадянин повідомив в поліцію про виявлення підозрілих предметів біля сміттєвого бака

У неділю, 10 січня, вранці на вулиці Леваневського у Білій Церкві біля сміттєвого бака одного з житлових будинків чоловік виявив підозрілі предмети. Громадянин відразу ж звернувся до патрульних та повідомив, що біля бака лежать три предмети, схожі на гранати РГД-5.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Патрульні швидко прибули за вказаною адресою, огородили місце події. Інспектори викликали вибухотехників та охороняли місце події до їх прибуття.

Правоохоронці також нагадали, що необхідно робити у разі виявлення боєприпасів або предметів, за зовнішніми ознаками схожих на боєприпаси: