На Київщині чоловік виявив гранати у дворі багатоповерхівки (фото)
Громадянин повідомив в поліцію про виявлення підозрілих предметів біля сміттєвого бака
У неділю, 10 січня, вранці на вулиці Леваневського у Білій Церкві біля сміттєвого бака одного з житлових будинків чоловік виявив підозрілі предмети. Громадянин відразу ж звернувся до патрульних та повідомив, що біля бака лежать три предмети, схожі на гранати РГД-5.
Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.
Патрульні швидко прибули за вказаною адресою, огородили місце події. Інспектори викликали вибухотехників та охороняли місце події до їх прибуття.
Правоохоронці також нагадали, що необхідно робити у разі виявлення боєприпасів або предметів, за зовнішніми ознаками схожих на боєприпаси:
- зберігати спокій;
- за можливістю попередити про підозрілий предмет осіб, які знаходяться поруч;
- позначити місце перебування предмета, а по можливості огородити його (для огорожі можна використовувати різні підручні матеріали: дошки, жердини, гілки, мотузки, шматки матерії тощо);
- негайно повідомити про знахідку чергові служби 101 і 102 (повідомлення робити не поспішаючи, чітко, із зазначенням точної адреси (орієнтирів) місця знаходження предмету);
- не курити, не користуватись запальничками, іншими джерелами відкритого вогню та предметами, що можуть його утворювати;
- у жодному разі не намагатися переміщувати вибуховий пристрій (підозрілий предмет) або змінювати його положення;
- очікувати на безпечній відстані від місця знаходження предмета вибухотехніків, рятувальників при цьому здійснюючи заходи щодо недопущення до небезпечної зони сторонніх людей.