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    У «Глобусі» на Майдані обвалилася стеля (відео)

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    <span lang="UK">ТРЦ &laquo;Глобус&raquo; розміщується під Майданом Незалежності</span> - У «Глобусі» на Майдані обвалилася стеля (відео)
    ТРЦ «Глобус» розміщується під Майданом Незалежності

    Посипалася стеля в одному з магазинів ТРЦ

    Сьогодні, 11 листопада, у торговельному центрі «Глобус» на Майдані Незалежності у центрі Києва обвалилася стеля.

    Це сталося в одному з магазинів ТРЦ, повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    В результаті обрушення конструкції ніхто не постраждав.

    Як повідомлялося, 6 листопада на будівництві торгово-розважального центру Retroville на проспекті Правди, 47 стався трагічний випадок. Тут під час виконання висотних робіт впав будівельник.

    Нщодавно на будівництві нового житлового комплексу на вулиці Тираспільській у Києві стався трагічний випадок: загинув чоловік, який ремонтував ліфт.

    Київ магазин
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