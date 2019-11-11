У «Глобусі» на Майдані обвалилася стеля (відео)



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ТРЦ «Глобус» розміщується під Майданом Незалежності

Посипалася стеля в одному з магазинів ТРЦ

Сьогодні, 11 листопада, у торговельному центрі «Глобус» на Майдані Незалежності у центрі Києва обвалилася стеля.

Це сталося в одному з магазинів ТРЦ, повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

В результаті обрушення конструкції ніхто не постраждав.

Як повідомлялося, 6 листопада на будівництві торгово-розважального центру Retroville на проспекті Правди, 47 стався трагічний випадок. Тут під час виконання висотних робіт впав будівельник.

Нщодавно на будівництві нового житлового комплексу на вулиці Тираспільській у Києві стався трагічний випадок: загинув чоловік, який ремонтував ліфт.