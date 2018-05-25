Посол Великої Британії відреагувала на напад на фанатів «Ліверпуля»

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Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф

За необхідності, британське посольство готове надати консульську допомогу

Представники британського посольства у Києві контактують з українською владою щодо нападу на уболівальників «Ліверпуля» у Києві. Жоден з фанатів не потребував стаціонарного лікування. Про це заявила посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф у Twitter.

«Що стосується інциденту, що стався минулої ночі з уболівальниками «Ліверпуля» в Києві. Ми були в контакті з владою, двоє місцевих жителів були затримані, і жоден з фанатів не потребував стаціонарного лікування. Ми готові надати консульську допомогу, за необхідності», - написала вона.

Як повідомлялося, 24 травня в одному зі столичних ресторанів група з 20 хуліганів в масках атакувала вболівальників «Ліверпуля», які перебували в закладі. Вони кидали в англійських фанатів столи і стільці. Вболівальники «Ліверпуля» отримали порізи і рани голови та шиї.

Правоохоронці затримали двох осіб, котрі брали участь у бійці, і до управління поліції доставили двох постраждалих іноземців. Під час спілкування затримані відмовилися надавати будь-які пояснення щодо події, посилаючись на норми статті 63 Конституції України, а потерпілі - відмовилися від написання заяв. На цей час на двох затриманих склали адміністративні протоколи за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Столична поліція кваліфікувала бійку, у якій постраждали вболівальники «Ліверпуля», як групове хуліганство. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України.