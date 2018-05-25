  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Посол Великої Британії відреагувала на напад на фанатів «Ліверпуля»

    • Розсилка
    Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф - Посол Великої Британії відреагувала на напад на фанатів «Ліверпуля»
    Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф

    За необхідності, британське посольство готове надати консульську допомогу

    Представники британського посольства у Києві контактують з українською владою щодо нападу на уболівальників «Ліверпуля» у Києві. Жоден з фанатів не потребував стаціонарного лікування. Про це заявила посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф у Twitter.

    «Що стосується інциденту, що стався минулої ночі з уболівальниками «Ліверпуля» в Києві. Ми були в контакті з владою, двоє місцевих жителів були затримані, і жоден з фанатів не потребував стаціонарного лікування. Ми готові надати консульську допомогу, за необхідності», - написала вона.

    Як повідомлялося, 24 травня в одному зі столичних ресторанів група з 20 хуліганів в масках атакувала вболівальників «Ліверпуля», які перебували в закладі. Вони кидали в англійських фанатів столи і стільці. Вболівальники «Ліверпуля» отримали порізи і рани голови та шиї.

    Правоохоронці затримали двох осіб, котрі брали участь у бійці, і до управління поліції доставили двох постраждалих іноземців. Під час спілкування затримані відмовилися надавати будь-які пояснення щодо події, посилаючись на норми статті 63 Конституції України, а потерпілі - відмовилися від написання заяв. На цей час на двох затриманих склали адміністративні протоколи за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

    Столична поліція кваліфікувала бійку, у якій постраждали вболівальники «Ліверпуля», як групове хуліганство. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України.

    Читайте також
    Київ бійка посол Ліга чемпіонів Велика Британія поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ