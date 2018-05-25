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    Відкрито кримінальне провадження за фактом нападу на фанатів «Ліверпуля»

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    <div class="copy">Затримання учасників бійки</div> - Відкрито кримінальне провадження за фактом нападу на фанатів «Ліверпуля»
    Фото: Mirror
    Затримання учасників бійки

    Поліція кваліфікувала справу як групове хуліганство

    Столична поліція кваліфікувала бійку, у якій постраждали вболівальники «Ліверпуля», як групове хуліганство. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    «Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України. Слідчі з'ясовують обставини інциденту, а оперативники встановлюють всіх учасників конфлікту», - йдеться в повідомленні.

    У рамках кримінального провадження будуть встановлені всі обставини конфлікту. Правоохоронці розшукують інших учасників бійки, аби надати їхнім діям правову оцінку.

    Як повідомлялося, 24 травня в одному зі столичних ресторанів група з 20 хуліганів в масках атакувала вболівальників «Ліверпуля», які перебували в закладі. Вони кидали в англійських фанатів столи і стільці. Вболівальники «Ліверпуля» отримали порізи і рани голови та шиї.

    Правоохоронці затримали двох осіб, котрі брали участь у бійці, і до управління поліції доставили двох постраждалих іноземців. Під час спілкування затримані відмовилися надавати будь-які пояснення щодо події, посилаючись на норми статті 63 Конституції України, а потерпілі - відмовилися від написання заяв.

    На цей час на двох затриманих склали адміністративні протоколи за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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