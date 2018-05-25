Напад на вболівальників «Ліверпуля»: на учасників бійки складено протоколи

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Фото: Mirror Затримання учасників бійки

Під час конфлікту двоє іноземців отримали тілесні ушкодження, однак від написання заяв категорично відмовилися

У четвер, 24 травня, близько 23-ї години правоохоронці, які несли службу з охорони правопорядку, затримали двох осіб, які брали участь у бійці в кафе на вулиці Великій Васильківській. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

На місце відразу викликали слідчо-оперативну групу Голосіївського управління поліції.

«Правоохоронці затримали двох осіб, котрі брали участь у бійці, і до управління поліції доставили двох постраждалих іноземців. Під час спілкування затримані відмовилися надавати будь-які пояснення щодо події, посилаючись на норми статті 63 Конституції України, а потерпілі - відмовилися від написання заяв», - розповів начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин.

На цей час на двох затриманих склали адміністративні протоколи за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Матеріали про бійку зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Голосіївського управління поліції. Після проведення першочергової перевірки буде визначена правова кваліфікація інциденту.

Як повідомлялося, 24 травня в одному зі столичних ресторанів група з 20 хуліганів в масках атакувала вболівальників «Ліверпуля», які перебували в закладі. Вони кидали в англійських фанатів столи і стільці. Вболівальники «Ліверпуля» отримали порізи і рани голови та шиї.