У Києві невідомі у масках напали на вболівальників «Ліверпуля», - ЗМІ

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Вболівальники Ліверпуля отримали порізи і рани голови та шиї

У Києві стався напад на вболівальників англійського футбольного клубу Ліверпуль, які приїхали в українську столицю на фінал Ліги чемпіонів.

Невідомі напали на вболівальників англійського футбольного клубу Ліверпуль ввечері 24 травня в Києві, повідомляє Mirror.

За даними джерела, інцидент стався в одному зі столичних ресторанів. Група з 20 хуліганів в масках атакувала вболівальників Ліверпуля, які перебували в закладі. Вони кидали в англійських фанатів столи і стільці.

Вболівальники Ліверпуля отримали порізи і рани голови та шиї. Поліція затримала двох нападників, а також одного фаната Ліверпуля.

Як відомо, вирішальний матч Ліги чемпіонів відбудеться 26 травня на НСК «Олімпійський».

Поєдинок між «Реалом» і «Ліверпулем» транслюватиметься в прямому ефірі в 226 країнах світу, серед яких навіть Американські Самоа, Вануату, Гуам та інші.

За інформацією ЗМІ, колишній король Іспанії Хуан Карлос відвідає Україну для підтримки «Реалу» на фіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

Головною зіркою церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів стане британська співачка Дуа Ліпа.

Ввечері 24 травня на Хрещатику у Києві перед фіналом Ліги чемпіонів відбувся концерт, на якому українська група «ДахаБраха» закликала звільнити українців, які перебувають у полоні в Росії.

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