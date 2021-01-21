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    Відлига та ожеледиця: що відбувається на дорогах Києва (фото)

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    Комунальники очищають і обробляють дороги і тротуари - Відлига та ожеледиця: що відбувається на дорогах Києва (фото)
    Комунальники очищають і обробляють дороги і тротуари
    Фото: Київавтодор

    На дорогах столиці працює 129 одиниць спецтехніки, аби не допустити утворення ожеледиці

    У Києві розпочалося потепління. У найближчі дні температура повітря коливатиметься від -4°C до +5°C.

    Аби не допустити ожеледиці, автодорівці посилено обробляють дороги і тротуари протиожеледними засобами. Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

    У першу чергу обробляються підйоми і спуски, покриття із бруківки, мости і шляхопроводи, а також пішохідні переходи, тротуари та сходи.

    Окрім того, триває прибирання снігу.

    Нині працює 129 одиниць спецтехніки, а також 453 працівники у складі 63 бригад з ручного прибирання.

    Також посилено очищають решітки зливостоків, аби уникнути підтоплень внаслідок різкого підвищення температури.

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    Відлига та ожеледиця: що відбувається на дорогах Києва (фото)
    Відлига та ожеледиця: що відбувається на дорогах Києва (фото)
    Відлига та ожеледиця: що відбувається на дорогах Києва (фото)
    Відлига та ожеледиця: що відбувається на дорогах Києва (фото)
    Відлига та ожеледиця: що відбувається на дорогах Києва (фото)
    Відлига та ожеледиця: що відбувається на дорогах Києва (фото)
    Відлига та ожеледиця: що відбувається на дорогах Києва (фото)
    Відлига та ожеледиця: що відбувається на дорогах Києва (фото)

    Нагадаємо, із різким потеплінням у Києві з’явилась небезпека падіння крижаних наростів. Інспектори благоустрою вже моніторять вулиці щодо стану очищення дахів та козирків від бурульок.

    Теги: Київ дороги Київавтодор негода
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