Відлига та ожеледиця: що відбувається на дорогах Києва (фото)

Комунальники очищають і обробляють дороги і тротуари

На дорогах столиці працює 129 одиниць спецтехніки, аби не допустити утворення ожеледиці

У Києві розпочалося потепління. У найближчі дні температура повітря коливатиметься від -4°C до +5°C.

Аби не допустити ожеледиці, автодорівці посилено обробляють дороги і тротуари протиожеледними засобами. Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

У першу чергу обробляються підйоми і спуски, покриття із бруківки, мости і шляхопроводи, а також пішохідні переходи, тротуари та сходи.

Окрім того, триває прибирання снігу.

Нині працює 129 одиниць спецтехніки, а також 453 працівники у складі 63 бригад з ручного прибирання.

Також посилено очищають решітки зливостоків, аби уникнути підтоплень внаслідок різкого підвищення температури.

Нагадаємо, із різким потеплінням у Києві з’явилась небезпека падіння крижаних наростів. Інспектори благоустрою вже моніторять вулиці щодо стану очищення дахів та козирків від бурульок.