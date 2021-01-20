Слідом за морозами й ожеледицею на киян чекає нова небезпека

Рятувальники попереджають киян про крижані бурульки на дахах

За прогнозом синоптиків, вночі 21 січня у Києві очікується 9-1 градусів морозу, вдень близько нуля градусів. Температура вночі 22 січня 1-6 морозу, 23 січня від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу; вдень 1-6 тепла.

Внаслідок температурних перепадів на дахах будинків, виступаючих частинах будівель і на великих деревах масово утворюються крижані бурульки. А з підвищенням температури повітря збільшується ризик падіння бурульок на перехожих. Про це попереджає Київська аварійно-рятувальна служба КМДА.

Рятувальники закликають мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій:

звертайте увагу на наявність небезпечних утворень з криги і снігу на дахах будинків;

не заходьте за межі встановлених огорож, а в місцях їх відсутності – звертайте увагу на наявність небезпечних утворень з криги і снігу на дахах будинків;

по можливості тримайтеся на відстані 3-5 метрів від будинків та інших споруд, вибираючи найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста;

слід бути уважними під час прогулянок у парку, особливо з дітьми. На деревах утворюється значний сніговий покрив, подекуди з них може впасти велика брила снігу разом з бурульками. Тому, проходячи біля високих дерев, спершу необхідно переконатися, що немає загрози падіння снігу;

власникам автотранспорту не слід паркувати свої машини біля будинків;

якщо під час руху ви почули зверху підозрілий шум – ні в якому разі не можна зупинятись, підіймати голову та роздивлятись що відбувається, можливо це схід снігу або крижаної брили; бігти від будівлі теж не можна, треба якомога швидко притиснутися до стіни, козирок даху послужить укриттям.

Як повідомлялося, 19 січня в Києві через ожеледицю травмувалося 39 людей.