Ожеледиця на дорогах: скільки киян травмувались на Водохреще

Киянам дали поради, як уникнути травмування

У вівторок, 19 січня, в Києві через ожеледицю травмувалося 39 людей. Про це повідомила керівниця пресслужби Департаменту охорони здоров'я Київської міської держадміністрації Наталя Вишневська.

«За 19 січня через ожеледицю травмувалося 39 дорослих осіб», - сказала вона в коментарі УНН.

Речниця Головного управління ДСНС у Києві Світлана Водолага розповіла, що у Києві на Водохреще під час занурення в ополонку дві жінки втратили свідомість.

Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом.

Як повідомлялося, за вихідні, 16-17 січня, у Києві через ожеледицю травмувалися 74 людини.

За прогнозами синоптиків, 20 січня у Києві морози лагіднішають, а вдень 21-го вже передбачається відлига.