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    Ожеледиця на дорогах: скільки киян травмувались на Водохреще

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    <p>Внаслідок падіння можна отримати&nbsp;серйозні травми</p> - Ожеледиця на дорогах: скільки киян травмувались на Водохреще

    Внаслідок падіння можна отримати серйозні травми

    Фото з відкритих джерел

    Киянам дали поради, як уникнути травмування

    У вівторок, 19 січня, в Києві через ожеледицю травмувалося 39 людей. Про це повідомила керівниця пресслужби Департаменту охорони здоров'я Київської міської держадміністрації Наталя Вишневська.

    «За 19 січня через ожеледицю травмувалося 39 дорослих осіб», - сказала вона в коментарі УНН.

    Речниця Головного управління ДСНС у Києві Світлана Водолага розповіла, що у Києві на Водохреще під час занурення в ополонку дві жінки втратили свідомість.

    Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом.

    Як повідомлялося, за вихідні, 16-17 січня, у Києві через ожеледицю травмувалися 74 людини.

    За прогнозами синоптиків, 20 січня у Києві морози лагіднішають, а вдень 21-го вже передбачається відлига. 

    Теги: Київ дороги лікарня кияни негода
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