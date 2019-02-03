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    Пожежа біля метро «Лісова»: надійшли останні відомості

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    <p>Причини пожежі встановлюються</p> <div></div> - Пожежа біля метро «Лісова»: надійшли останні відомості

    Причини пожежі встановлюються

    На місці пожежі спостерігається тління окремими осередками

    Станом на 7:30 3 лютого на місці пожежі біля метро Лісова та ТЦ «Даринок» спостерігається тління окремими осередками на площі близько 2 тис квадратних метрів. Про це зранку неділі повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    За її даними, існує загроза обвалу будівельних конструкцій.

    У відомстві зазначають, що на території об'єкту відсутнє зовнішнє протипожежне водопостачання, тому, аби забезпечити пожежні автоцистерни водою, вогнеборцям доводилося прокладати магістральні лінії великою протяжністю, але, навіть і в тих пожежних гідрантах тиск був недостатній для ефективної ліквідації пожежі, також проводився підвоз води до місця пожежі.

    О 23:03 2 лютого пожежу локалізовано на площі близько 10500 кв. м.

    Інформації щодо жертв та постраждалих немає. Причина виникнення займання встановлюється.

    Нагадаємо, в Києві неподалік станції метро «Лісова» на складах будівельних матеріалів 2 лютого сталася пожежа.

    Станом на 14:30 площа пожежі складала 7 тис. м кв. Потім пожежа розповсюдилась на більш ніж 10 тис квадратних метрів площі

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