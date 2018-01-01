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    Пожежа на будівельному ринку в Бортничах. Фоторепортаж з місця події

    Під час пожежі згоріла адмінбудівля
    У неділю, 25 лютого, в Бортничах сталася пожежа. Горіло адміністративна будівля будівельного ринку. Займання почалося приблизно о 8:10. Про це повідомили рятувальники на місці події. Ринок знаходиться на вулиці Євгена Харченко. За словами очевидців, коли відкрили двері в приміщення, звідти пішов густий дим. Як стверджують пожежники, на їхню
    • Сьогодні, 16:42
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    Під час пожежі згоріла адмінбудівля

    У неділю, 25 лютого, в Бортничах сталася пожежа. Горіло адміністративна будівля будівельного ринку. Займання почалося приблизно о 8:10. Про це повідомили рятувальники на місці події.

    Ринок знаходиться на вулиці Євгена Харченко. За словами очевидців, коли відкрили двері в приміщення, звідти пішов густий дим.

    Як стверджують пожежники, на їхню прибуттю будівля була повністю охоплена вогнем. Площа пожежі склала приблизно 50 квадратних метрів. Під час гасіння вдалося уникнути розповсюдження полум'я на сусідні будівлі торгових площ.

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    Пожежа на будівельному ринку в Бортничах. Фоторепортаж з місця події
    Пожежа на будівельному ринку в Бортничах. Фоторепортаж з місця події
    Пожежа на будівельному ринку в Бортничах. Фоторепортаж з місця події
    Пожежа на будівельному ринку в Бортничах. Фоторепортаж з місця події
    Пожежа на будівельному ринку в Бортничах. Фоторепортаж з місця події
    Пожежа на будівельному ринку в Бортничах. Фоторепортаж з місця події
    Пожежа на будівельному ринку в Бортничах. Фоторепортаж з місця події
    Пожежа на будівельному ринку в Бортничах. Фоторепортаж з місця події

    На місці працювали розрахунки ДСНС, а також чергували медики та патрульні. Обійшлося без постраждалих. Причини пожежі встановить слідство.

    Джерело: Информатор

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