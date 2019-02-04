Пожежа на Троєщині: мешканці квартири залишилися без даху над головою (фото, відео)



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Квартира на 11 поверсі вигоріла майже повністю Фото: Інформатор

За попередніми даними, пожежу спровокувала несправна розетка

У понеділок, 4 лютого, вигоріла квартира на 11 поверсі житлового будинку на вул. Маяковського, 66 на Троєщині в Києві.

Займання сталося близько 8:00.

Як повідомляє Інформатор, за словами місцевої мешканки, чия квартира знаходиться поверхом вище згорілої, пожежу спровокувала несправна розетка. У квартирі на момент загоряння перебували 3 людини.

Квартира вигоріла майже повністю. Рятувальники вчасно прибули на місце події і евакуювали людей з квартири і їх сусідів. Люди опинилися на вулиці, встигнувши захопити тільки документи і верхній одяг.

Також постраждав балкон квартири поверхом вище.

Станом на 9:30 рятувальники ліквідували пожежу і виносили з квартири вцілілі речі.

На місці події працював наряд поліції, карета швидкої допомоги і 3 одиниці рятувальної техніки. Точна причина пожежі встановлюється.