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    Пожежа на Троєщині: мешканці квартири залишилися без даху над головою (фото, відео)

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    Квартира на 11 поверсі вигоріла майже повністю - Пожежа на Троєщині: мешканці квартири залишилися без даху над головою (фото, відео)
    Квартира на 11 поверсі вигоріла майже повністю
    Фото: Інформатор

    За попередніми даними, пожежу спровокувала несправна розетка

    У понеділок, 4 лютого, вигоріла квартира на 11 поверсі житлового будинку на вул. Маяковського, 66 на Троєщині в Києві.

    Займання сталося близько 8:00.

    Як повідомляє Інформатор, за словами місцевої мешканки, чия квартира знаходиться поверхом вище згорілої, пожежу спровокувала несправна розетка. У квартирі на момент загоряння перебували 3 людини.

    Квартира вигоріла майже повністю. Рятувальники вчасно прибули на місце події і евакуювали людей з квартири і їх сусідів. Люди опинилися на вулиці, встигнувши захопити тільки документи і верхній одяг.

    Також постраждав балкон квартири поверхом вище.

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    Пожежа на Троєщині: мешканці квартири залишилися без даху над головою (фото, відео)
    Пожежа на Троєщині: мешканці квартири залишилися без даху над головою (фото, відео)
    Пожежа на Троєщині: мешканці квартири залишилися без даху над головою (фото, відео)
    Пожежа на Троєщині: мешканці квартири залишилися без даху над головою (фото, відео)
    Пожежа на Троєщині: мешканці квартири залишилися без даху над головою (фото, відео)
    Пожежа на Троєщині: мешканці квартири залишилися без даху над головою (фото, відео)
    Пожежа на Троєщині: мешканці квартири залишилися без даху над головою (фото, відео)
    Пожежа на Троєщині: мешканці квартири залишилися без даху над головою (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Станом на 9:30 рятувальники ліквідували пожежу і виносили з квартири вцілілі речі.

    На місці події працював наряд поліції, карета швидкої допомоги і 3 одиниці рятувальної техніки. Точна причина пожежі встановлюється.

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