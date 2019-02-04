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    Серйозна пожежа на Троєщині: палає квартира багатоповерхівки (відео)

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    Пожежа у будинку на вул. Маяковського, 66 - Серйозна пожежа на Троєщині: палає квартира багатоповерхівки (відео)
    Пожежа у будинку на вул. Маяковського, 66
    Фото: скріншот відео

    На місце пожежі прибули кілька авто спецтехніки рятувальників

    Сьогодні, 4 лютого, вранці виникла пожежа у багатоповерховому будинку на вул. Маяковського, 66 у Деснянському районі Києва. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Пожежа сталася в одній із квартир на верхніх поверхах будинку.

    На виклик прибули сили ДСНС. Також на місці перебувають поліцейські та швидка допомога.

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    Чи є постраждалі, наразі поки невідомо.

    Нагадаємо, в Києві неподалік станції метро «Лісова» на складах 2 лютого сталася пожежа. Рятувальники отримали інформацію про пожежу об 11:52. Зайнялось складське приміщення, де знаходилися пластиковi та паперовi матерiали, а також електронiка. Рятувальники ліквідували пожежу о 14:30 3 лютого. Таким чином ліквідація пожежі розтягнулася на більше ніж добу.

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