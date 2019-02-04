Серйозна пожежа на Троєщині: палає квартира багатоповерхівки (відео)



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Пожежа у будинку на вул. Маяковського, 66 Фото: скріншот відео

На місце пожежі прибули кілька авто спецтехніки рятувальників

Сьогодні, 4 лютого, вранці виникла пожежа у багатоповерховому будинку на вул. Маяковського, 66 у Деснянському районі Києва. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Пожежа сталася в одній із квартир на верхніх поверхах будинку.

На виклик прибули сили ДСНС. Також на місці перебувають поліцейські та швидка допомога.

Чи є постраждалі, наразі поки невідомо.

Нагадаємо, в Києві неподалік станції метро «Лісова» на складах 2 лютого сталася пожежа. Рятувальники отримали інформацію про пожежу об 11:52. Зайнялось складське приміщення, де знаходилися пластиковi та паперовi матерiали, а також електронiка. Рятувальники ліквідували пожежу о 14:30 3 лютого. Таким чином ліквідація пожежі розтягнулася на більше ніж добу.