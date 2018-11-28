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    У Львові вночі невідомі підпалили два відділення російського банку

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    У Львові вночі невідомі підпалили два відділення російського банку
    Фото: Varta 1

    Горіли відділення «Альфа-банку» на вулиці Політехнічна, 2, та відділення цього ж банку на проспекті Чорновола, 45

    В ніч на середу, 28 листопада, у двох відділеннях банку «Альфа-банк» у Львові сталася пожежа.

    Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

    Зазначається, що горіли відділення банку на вулиці Політехнічна, 2, та відділення банку на проспекті Чорновола, 45.

    Інформація про загорання на вул.Політехнічній до рятувальників надійшла о 3:03. Пожежа була ліквідована о 3:27. Вогнем знищено вікно, кондиціонер, дві відеокамери.

    Інформація про пожежу на проспекті Чорновола надійшла о 3:36. Вогонь ліквідовано о 3:53. Вогнем знищено вікно та пошкоджено стіни та стелю на площі 5 кв.м.

    «Попередня причина виникнення займання – занесення джерела запалювання ззовні сторонньою особою. Наразі всі обставини події встановлюються», – повідомили у ДСНС.

    На Гарячій лінії міста Львова повідомили, що це був підпал. «Внаслідок підпалу відділень ніхто не постраждав», – заявили там.

    Джерело: УНН

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