У центрі Києва горіла Audi на «євробляхах»



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Під час ліквідації пожежі виявилося, що машина відчинена Фото: Інформатор

Власник автомобіля поки що не встановлений

У ніч на четвер, 29 листопада, на вулиці Олеся Гончара в Києві сталася пожежа: горів автомобіль Audi A6.

Виклик на лінію 101 надійшов близько 3:50. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, вогонь охопив моторний відсік машини. Уже о 4:02 пожежу вдалося локалізувати, а о 04:05 ліквідувати. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Поліцейські відзначили, що по прибуттю біля Audi нікого не було. Однак, в ході гасіння з'ясувалося, що машина відкрита, і всередині нікого немає.

Встановити власника автомобіля немає можливості, так як Audi на номерах європейської реєстрації.

На місці працювали дві одиниці пожежної техніки, а також чергували медики та патрульні. На час ліквідації загоряння рух по вулиці Олеся Гончара було перекрито. Причину пожежі і власника автомобіля встановить слідство.