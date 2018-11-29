У центрі Києва горіла Audi на «євробляхах»
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Власник автомобіля поки що не встановлений
У ніч на четвер, 29 листопада, на вулиці Олеся Гончара в Києві сталася пожежа: горів автомобіль Audi A6.
Виклик на лінію 101 надійшов близько 3:50. Про це повідомляє Інформатор.
За попередньою інформацією, вогонь охопив моторний відсік машини. Уже о 4:02 пожежу вдалося локалізувати, а о 04:05 ліквідувати. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Поліцейські відзначили, що по прибуттю біля Audi нікого не було. Однак, в ході гасіння з'ясувалося, що машина відкрита, і всередині нікого немає.
Встановити власника автомобіля немає можливості, так як Audi на номерах європейської реєстрації.
На місці працювали дві одиниці пожежної техніки, а також чергували медики та патрульні. На час ліквідації загоряння рух по вулиці Олеся Гончара було перекрито. Причину пожежі і власника автомобіля встановить слідство.