У будівлі Мінфіну на Подолі пожежа (фото, відео)



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На місці пожежі працюють рятувальники

З будівлі евакуювали усіх людей

У четвер, 29 листопада, близько 7:30 у будівлі Міністерства фінансів на Подолі біля станції метро «Контрактова площа» сталася пожежа.

Рятувальники розповіли ТСН, що вогонь виник у шахті ліфта на найвищому, сьомому, поверсі - тліли дроти. У приміщенні було сильне задимлення, тож усіх людей звідти евакуювали. Згодом вогонь перекинувся і на кабіну ліфта. Ззовні задимлення не було видно.

Пожежу вже ліквідували, проте працівників Мінфіну усередину досі не пускають. Вони стоять біля будівлі чи гріються в сусідніх кафе, які не змогли вмістити всіх охочих сховатися від холоду. Працівники Мінфіну переймаються, аби було все гаразд із технікою та документацією, які могли постраждати під час пожежі та від води - під час ліквідації вогню. Про наслідки пожежі поки що невідомо.

Інформації про потерпілих немає.

Як повідомлялося, 29 листопада на вулиці Олеся Гончара в Києві сталася пожежа: горів автомобіль Audi A6.