Пожежа у столичному Гідропарку: спалахнули будиночки яхт-клубу

На місці події було задіяно 6 одиниць основної та спеціальної техніки та 26 чоловік особового складу

Жертв та постраждалих немає

Сьогодні у Києві на Гідропарку поблизу із яхт-клубом «Фрегат» палали дерев’яні будиночки. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у м. Києві.

11 березня о 13:56 до оперативно-координаційного центру Головного управління надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Броварському, що у Дніпровському районі столиці.

На місце події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи за підвищеним рангом виклику. По прибуттю перших бойових розрахунків встановили, що горить 2-поверхова дерев'яна будівля, з розповсюдженням вогню на поруч розташовані будівлі. Загальна площа пожежі складала 300 кв.м.

О 15:21 пожежу було локалізовано, та о 15:56 ліквідовано.

Гасіння пожежі ускладнювалось тим, що основні конструкції будівель дерев'яні, по яким доволі швидко розповсюджувалось полум'я.

Жертв та постраждалих немає. Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство.

На місці події було задіяно 6 одиниць основної та спеціальної техніки та 26 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Нагадаємо, 8 березня у Святошинському районі столиці в будівлі недобудованої бані (розміром 10×8 м) виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 3 особи.