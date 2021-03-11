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    Пожежа у столичному Гідропарку: спалахнули будиночки яхт-клубу

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    На місці події було задіяно 6 одиниць основної та спеціальної техніки та 26 чоловік особового складу - Пожежа у столичному Гідропарку: спалахнули будиночки яхт-клубу
    На місці події було задіяно 6 одиниць основної та спеціальної техніки та 26 чоловік особового складу
    фото: пресслужба ДСНС у м.Київ

    Жертв та постраждалих немає

    Сьогодні у Києві на Гідропарку поблизу із яхт-клубом «Фрегат» палали дерев’яні будиночки. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у м. Києві.

    11 березня о 13:56 до оперативно-координаційного центру Головного управління надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Броварському, що у Дніпровському районі столиці.

    На місце події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи за підвищеним рангом виклику. По прибуттю перших бойових розрахунків встановили, що горить 2-поверхова дерев'яна будівля, з розповсюдженням вогню на поруч розташовані будівлі. Загальна площа пожежі складала 300 кв.м.

    О 15:21 пожежу було локалізовано, та о 15:56 ліквідовано.

    Гасіння пожежі ускладнювалось тим, що основні конструкції будівель дерев'яні, по яким доволі швидко розповсюджувалось полум'я.

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    Пожежа у столичному Гідропарку: спалахнули будиночки яхт-клубу
    Пожежа у столичному Гідропарку: спалахнули будиночки яхт-клубу
    Пожежа у столичному Гідропарку: спалахнули будиночки яхт-клубу

    Жертв та постраждалих немає. Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство.

    На місці події було задіяно 6 одиниць основної та спеціальної техніки та 26 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.

    Нагадаємо, 8 березня у Святошинському районі столиці в будівлі недобудованої бані (розміром 10×8 м) виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 3 особи.

    Теги: пожежа Київ ДСНС Гідропарк
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